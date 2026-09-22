Magnon operará una planta de biomasa de Transa en Badajoz para evitar 7.400 toneladas de CO2 al año

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Magnon, la filial de energías renovables de Ence, se encargará de operar, mantener y suministrar biomasa sostenible a una nueva instalación de la compañía alimentaria Transa en Villanueva de la Serena (Badajoz), con la que prevé producir cerca de 35 GWh térmicos anuales y evitar la emisión de más de 7.400 toneladas de CO2 al año.

La empresa extremeña Transformaciones Agrícolas de Badajoz (Transa), especializada en la transformación de tomate, se incorpora así a la cartera de clientes industriales de Magnon, que reforzará con este contrato su negocio de servicios energéticos para la descarbonización de procesos térmicos de difícil electrificación.

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Magnon suministrará biomasa sostenible y de proximidad, certificada bajo el esquema SURE, además de asumir la operación y el mantenimiento de la nueva caldera. El proyecto permitirá aprovechar recursos agroforestales de Extremadura para producir energía renovable destinada a la industria de la región.

La filial de Ence ha destacado que la biomasa constituye una alternativa renovable frente al gas natural para los procesos industriales que requieren calor, al permitir reducir el consumo de combustibles fósiles, la exposición a la volatilidad energética y los costes asociados a los derechos de emisión de dióxido de carbono.

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Asimismo, ha señalado que el aprovechamiento de restos agrícolas y forestales favorece la economía circular, impulsa la actividad rural y contribuye a disminuir los riesgos ambientales vinculados a su abandono o a las quemas incontroladas.

Con esta nueva instalación, Magnon prevé cerrar 2026 con cinco proyectos en su línea de servicios energéticos y una producción anual a plena capacidad de aproximadamente 230 GWh térmicos.

El contrato con Transa se suma a los proyectos desarrollados por la compañía para Mahou San Miguel y Lactalis. En el caso de la cervecera, Magnon diseñó, construyó y opera una planta de biomasa en Alovera (Guadalajara), inaugurada este mes, con dos calderas de 20 MW térmicos de potencia conjunta y una producción superior a 85.000 MWh térmicos renovables anuales.

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La sustitución gradual del gas natural por biomasa en esa fábrica permitirá recortar hasta un 95% las emisiones directas de CO2 del centro, según la empresa.

Además, Magnon desarrolla dos instalaciones de biomasa para Lactalis en Villarrobledo (Albacete) y Granada, que producirán conjuntamente alrededor de 80 GWh térmicos anuales.

Magnon aspira a alcanzar una producción de 2.000 GWh de energía térmica renovable en su negocio de servicios energéticos en 2030, mediante un modelo basado en el suministro, tratamiento y logística de biomasa, así como en el diseño, construcción, operación, mantenimiento y gestión de residuos de las instalaciones.

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