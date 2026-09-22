La UE y Filipinas concluyen sus negociaciones sobre un acuerdo de libre comercio

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Manila, 22 sep (EFE).- La Unión Europea (UE) y Filipinas alcanzaron este martes un "acuerdo sustancial" sobre su tratado de libre comercio (TLC), lo que supone un "hito significativo", según confirmó Manila, de cara a su firma oficial en 2027 tras varios años de negociaciones.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció el avance tras una conversación telefónica la víspera con el presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr., según escribió la mandataria europea en la red social X.

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"¡Acabamos de llegar a un acuerdo sobre el pacto de libre comercio! Llega justo 3 años después de mi visita a Manila para relanzar las negociaciones", dijo Von der Leyen en X en un mensaje, acompañado por un comunicado en el que subraya su intención de volver al archipiélago el año que viene para la firma del tratado.

"Un avance y una victoria para ambas partes", escribió por su parte el comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, en redes sociales, tras una videollamada con Ma. Cristina A. Roque, Secretaria de Comercio e Industria de Filipinas.

El pacto, según afirmó el comisario, profundiza los vínculos con "una de las economías más dinámicas del Sudeste Asiático", con un amplio margen de crecimiento más allá de los actuales intercambios, cercanos a 18.000 millones de euros en bienes y 10.000 millones en servicios.

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Mientras, la presidenta de la Cámara de Comercio Europea de Filipinas (ECCP), Diana Edralin, subrayó que el pacto es un "hito significativo en la larga relación económica entre Filipinas y la Unión Europea" que llega "tras años de compromiso y trabajo".

"La conclusión de estas negociaciones es un testimonio del compromiso de ambas partes con la construcción de una relación comercial más sólida y predecible", afirmó en un comunicado.

Ambas partes han urgido a su equipos negociadores a finalizar los últimos detalles, sin dar más detalles sobre la fecha de la firma.

El comunicado de Bruselas precisó que el TLC generará nuevas oportunidades para empresas, incluidas las pymes, así como para agricultores, fabricantes y consumidores de ambas partes, además de para crear cadenas de suministro más sólidas y reglas "justas y predecibles".

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Además, el acuerdo mejorará los vínculos comerciales y de inversión bilaterales, haciéndolos "más diversificados y resilientes", y enviará una señal de compromiso reforzado ante el actual "contexto de volatilidad" internacional, según el citado texto.

Von der Leyen agradeció además el trabajo de los equipos negociadores y felicitó a Marcos por la presidencia filipina de la ASEAN.

Este fortalecimiento de relaciones con Filipinas llega en medio de los esfuerzos por parte de Bruselas para diversificar socios comerciales y rebajar la dependencia del bloque con Estados Unidos a raíz de la política arancelaria de su presidente, Donald Trump.

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Entre finales del año pasado y principios de este, Bruselas firmó con Indonesia, India y Australia acuerdos de libre comercio que llevaban entre una y dos décadas en el cajón, y que se suman a los que ya tenía en la región con Singapur, Vietnam, Japón, Corea del Sur y Nueva Zelanda, así como al que negocia con Tailandia. EFE