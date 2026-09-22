Aragón presenta su oferta turística ante 180 operadores de Argentina y Perú en el 'roadshow' España Única

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La Dirección General de Turismo y Hostelería del Gobierno de Aragón ha participado por segundo año consecutivo en el 'roadshow' España Única, organizado por la Oficina de Turespaña en América del Sur para acercar a los operadores turísticos de Argentina y Perú la oferta de destinos españoles menos conocidos en estos mercados y generar nuevas oportunidades de negocio.

La acción, desarrollada esta semana entre el 14 y el 18 de septiembre, ha incluido cuatro encuentros en Rosario, Buenos Aires y Lima, con la participación de 180 operadores turísticos seleccionados por Turespaña entre agencias especializadas en la comercialización de viajes a España, ha informado el Gobierno autonómico.

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Durante las jornadas, Turismo de Aragón ha presentado una oferta basada en la singularidad y autenticidad del destino, con especial atención a nuevos productos como Aragón con Alma, vinculado al turismo religioso, y a la oferta premium y de agencias receptivas de la Comunidad.

También se han promocionado los recursos culturales, gastronómicos y de compras, entre los principales motivos de viaje de los turistas procedentes de estos mercados.

La participación de Aragón busca abrir nuevas oportunidades para la llegada de visitantes internacionales y diversificar los mercados emisores, aprovechando además la posición de la Comunidad entre Madrid y Barcelona y su conexión con otros destinos españoles incluidos en la iniciativa.

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ARGENTINA Y PERÚ, MERCADOS EN CRECIMIENTO

Argentina se consolidó en 2025 como el segundo mercado emisor hispanoamericano hacia España, con 821.145 viajeros, un 23,37% más que el año anterior, y cerca de siete millones de pernoctaciones. El mercado argentino es también el segundo en gasto total y registra una estancia media de 8,5 días.

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La conectividad aérea constituye uno de los principales factores de oportunidad para este mercado, con 61 frecuencias semanales entre Argentina y España.

Además, Rosario contará por primera vez con conexión directa con Madrid a partir de octubre, ampliando las posibilidades de captación de viajeros procedentes del interior del país.

Por su parte, 238.807 viajeros peruanos visitaron España en 2025, con 1.178.082 pernoctaciones. En lo que va de 2026, el número de viajeros procedentes de Perú ha crecido un 29,3 % respecto al mismo periodo del año anterior. Lima cuenta actualmente con 38 frecuencias semanales con España.

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