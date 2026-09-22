La Bolsa de São Paulo sube un 0,44 % impulsada por el escenario electoral

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São Paulo, 22 sep (EFE).- La Bolsa de São Paulo subió este martes un 0,44 % en una jornada marcada por el escenario electoral y la posibilidad de que el Banco Central continúe los recortes en la tasa básica de interés en Brasil.

El Ibovespa, índice de referencia del principal mercado bursátil latinoamericano, terminó la sesión en los 187.422 puntos, con lo que encadenó su segundo incremento tras avanzar un 0,74 % el lunes.

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En el mercado de divisas, el real se apreció un 0,11 % frente al dólar, que terminó cotizado a 5,102 reales tanto para la compra como para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

Los operadores continúan reaccionando al escenario electoral cuando faltan doce días para los comicios presidenciales en Brasil y ven con buenos ojos la tendencia de un posible cambio de gobierno que ayude a frenar la deuda pública.

El candidato de la oposición Flávio Bolsonaro, con el 42 % de los apoyos, y el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, con el 41 %, se encuentran en empate técnico en una posible segunda vuelta, según un nuevo sondeo de la firma Quaest divulgado la víspera tras el cierre del mercado.

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A eso se sumó la posibilidad de que el Banco Central realice nuevos recortes en la tasa básica de interés, actualmente en el 13,75 % anual, lo que fue recibido como una señal positiva para la economía.

La jornada comenzó en rojo pero se recuperó luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, mencionara avances en las conversaciones con Irán, lo que generó expectativas de una solución diplomática en Oriente Medio y alivió la presión sobre los precios del crudo.

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Los papeles ordinarios de la estatal Petrobras, uno de los principales valores de la plaza paulista, se apreciaron un 0, 68 %, mientras que los preferenciales se valorizaron un 0,79 % y estuvieron entre los más negociados del día.

Las acciones ordinarias de la cadena de tiendas por departamento Casas Bahía lideraron las ganancias del día (+7,78 %), junto con las preferenciales de la fabricante de calzados Alpargatas (+4,7 %).

En el lado opuesto se ubicaron los títulos ordinarios de la red de joyerías Vivara (-4,37 %) y los preferenciales de la petroquímica Braskem (-2,92 %).

El volumen negociado en la jornada superó los 18.460 millones de reales (unos 3.619 millones de dólares), según los resultados al cierre de la sesión. EFE