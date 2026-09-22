Israel acusa a Hamás de "planear nuevos secuestros" y amenaza con "arrasar" la ciudad de Gaza

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El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha acusado este martes al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) de "planear nuevos secuestros" de ciudadanos israelíes y ha amenazado con "arrasar" la ciudad de Gaza en caso de que se produzcan nuevos ataques similares a los del 7 de octubre de 2023.

Aunque no ha ofrecido detalles sobre la amenaza en cuestión, ha indicado que hay varios indicios e información de Inteligencia al respecto, al tiempo que ha extendido su alerta a Irán y al presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, que ha hecho hincapié en su defensa de la causa palestina durante los últimos años.

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"A la vista de que hay intenciones y hay información de Inteligencia, le pido a esa organización terrorista y a quienes la apoyan, Irán y Erdogan, que si un solo soldado o ciudadano israelí es secuestrado, entonces el millón de residentes de la ciudad de Gaza serán arrastrados hacia el sur", ha apuntado Katz durante una ceremonia por los militares caídos durante la guerra del Yom Kippur de 1973.

En este sentido, ha amenazado también con "acabar con las casas y las torres del terror" de la ciudad. "Se gestionará igual que se gestionaron Rafá y Beit Hanun", ha dicho respecto a zonas que han quedado totalmente destruidas tras la puesta en marcha de la ofensiva israelí tras el 7 de octubre, que han dejado ya 73.914 muertos y 174.952 heridos desde su inicio.

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Actualmente, casi todos los palestinos de Gaza viven en la ciudad homónima y a lo largo de la zona costera, habida cuenta del amplio control que ejerce el Ejército de Israel sobre la Franja. "Este es el lenguaje que los yihadistas de las organizaciones terroristas de Gaza y Líbano entienden, y este es el lenguaje que hablamos: evacuar a la población, destruir la infraestructura y tomar el territorio", ha sostenido.

"Israel no va a retirarse de la Línea Amarilla en Gaza hacia nuevas líneas hasta que Hamás no sea eliminado del todo y sea desarmado por completo", ha recalcado Katz, cuyos comentarios han generado controversia durante las últimas semanas a medida que se acercan las elecciones previstas para el 27 de octubre en Israel.

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