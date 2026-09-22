Las películas escritas por mujeres son las que más dinero generan para los estudios

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Las películas escritas por mujeres guionistas encabezan las clasificaciones de ganancias y retorno de la inversión, pero las mujeres siguen estando muy poco representadas en la industria, lo que pone de manifiesto un "problema en la asignación de capital", según un trabajo de la Universidad Johannes Gutenberg de Maguncia (Alemania) publicado en 'Frontiers in Communication'.

"Las películas con guionista, pero sin directora obtuvieron un beneficio medio un 34% superior al de las películas con solo hombres en esos puestos, a pesar de tener presupuestos similares", comenta Anja Huwiler, autora del estudio e investigadora de la Universidad Johannes Gutenberg de Maguncia. "Sin embargo, 39 de las 44 películas que se encontraban en el 1% superior en cuanto a presupuestos de producción eran producciones exclusivamente masculinas, y ninguna contaba con una directora".

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El estudio utilizó un conjunto de datos de casi 200.000 películas estrenadas entre 1994 y 2023, incluyendo estrenos en cines y fuera de ellos. Para un subconjunto de más de 4.200 películas, se obtuvieron los presupuestos de producción y los ingresos brutos mundiales.

Una tendencia clara fue la lentitud del cambio. "El porcentaje de películas que acreditaban al menos a una mujer como directora o guionista aumentó del 21,5% en 1994 al 29,4% en 2023. Después de casi 30 años, menos de una de cada tres películas incluía a una mujer en cualquiera de esos roles", reflexiona Huwiler.

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En el ámbito financiero, surgió otro patrón, quizás más desconcertante: las películas escritas, pero no dirigidas, por mujeres, con presupuestos comparables a los de las producciones exclusivamente masculinas, generaron el mayor beneficio medio, de alrededor de 35,9 millones de dólares, un 34% superior al beneficio medio de las producciones exclusivamente masculinas (26,8 millones de dólares).

Las películas escritas, pero no dirigidas por mujeres también generaron un mayor retorno de la inversión (ROI), que es una medida que evalúa la eficiencia del capital. Un valor positivo significa que un proyecto generó más dinero del que costó. El ROI excluye los costos de marketing y distribución y otras fuentes de ingresos. Estas películas tuvieron un ROI de 1,1, un 25% superior al de las películas dirigidas exclusivamente por hombres (0,88). Las películas con mujeres tanto en la dirección como en el guion lograron un ROI similar al de las películas dirigidas exclusivamente por hombres cuando operaban con la mitad del presupuesto.

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Las películas con mayores presupuestos estuvieron dominadas por hombres, representando el 74,8%, el 78,6% y el 88,6% en el 10%, el 5% y el 1% de los presupuestos más altos, respectivamente. Sin embargo, ninguna película dirigida por una mujer alcanzó el 1% de los presupuestos de producción más altos durante el período de 30 años.

"Entre las 44 películas que se encuentran en el 1% superior de los presupuestos de producción, las cinco películas escritas pero no dirigidas por una mujer tuvieron una ganancia media de aproximadamente 113 millones de dólares superior a la de las películas dirigidas exclusivamente por hombres, a pesar de tener presupuestos medios ligeramente inferiores", comenta Huwiler.

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En el 5% de los presupuestos más altos, el beneficio medio de las películas con guionista, pero sin directora fue de 556 millones de dólares, unos 86 millones más que la media de las películas dirigidas exclusivamente por hombres; y en el 10% superior fue de unos 452 millones de dólares, unos 134 millones más que las producciones dirigidas exclusivamente por hombres.

Si bien el presente estudio no examinó los factores que impulsan esto, investigaciones anteriores sugieren que puede deberse a que las personas en puestos de toma de decisiones están deseosas de evitar la incertidumbre y el riesgo, y tienden a apegarse a lo que les resulta familiar.

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"La extrema incertidumbre que rodea la financiación cinematográfica puede hacer que las personas conocidas y las formas de trabajo establecidas se sientan más seguras, especialmente cuando quienes toman las decisiones son reacios al riesgo o a las pérdidas. Esto puede reforzar el statu quo incluso cuando la evidencia financiera apunta en otra dirección", recalca Huwiler.

Lograr un cambio duradero es difícil. Tras el movimiento #MeToo en 2017, la participación de las mujeres siguió aumentando, pero el estudio no halló una aceleración duradera en su ritmo de crecimiento.

El estudio no analizó qué factores producirían un cambio duradero. "Sospecho que podría requerir un cambio en la forma en que las personas obtienen sus oportunidades en primer lugar", menciona Huwiler. "Una posibilidad es que buscar oportunidades fuera de los círculos habituales sea una parte normal de las decisiones de personal y presupuesto, en lugar de algo que dependa de que una sola persona decida arriesgarse".

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Huwiler señala que el subconjunto financiero representaba principalmente estrenos cinematográficos estadounidenses y que algunos grupos, por ejemplo, las directoras, eran pequeños, lo que hacía que algunos hallazgos fueran descriptivos. El género también se infirió a partir de los nombres de pila en todo el conjunto de datos, lo que podría significar que las mujeres de ciertos orígenes estén subrepresentadas.

"Creo que una de las ventajas de este estudio es que analiza el tema desde una perspectiva financiera, y no solo como una cuestión de representación", concluye Huwiler. "A los estudios y a los inversores les importa si sus decisiones de inversión son coherentes con los resultados financieros que observan. Mis resultados ofrecen una razón para examinar las prácticas actuales de contratación, aprobación de proyectos y presupuestación".

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