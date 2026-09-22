Zelenski llega a Nueva York para buscar apoyo en la ONU a sus propuestas de alto el fuego

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Kiev, 22 sep (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, llegó a Nueva York para participar en la Asamblea General de Naciones Unidas y reunirse allí con al menos una veintena de su aliados, de los que buscará más apoyo para sus propuestas de alto el fuego.

“Por supuesto, la prioridad número uno de Ucrania es avanzar hacia la paz y proteger la vida de nuestra gente. Hay propuestas concretas de seguridad y medidas de desescalada que pueden acercar el final de la guerra”, escribió Zelenski en X a su llegada a Nueva york acompañado por su esposa Olena.

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Zelenski lleva meses ofreciendo una tregua total o un alto el fuego parcial que suponga el cese de los ataques a infraestructuras energéticas o civiles en general. El Kremlin ha rechazado hasta ahora estas ofertas que cuentan con el apoyo de EE.UU. y de los socios europeos de Kiev.

El presidente ucraniano también explicó tras aterrizar en Nueva York que entre las prioridades del viaje está fortalecer las defensas aéreas ucranianas, que en este momento son muy vulnerables a los misiles balísticos rusos por el déficit de misiles interceptores, y conseguir más dinero para tapar el agujero financiero que la invasión ha creado en las arcas de su país.

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Según dijo a los periodistas que cubren Ucrania el portavoz de Zelenski, Serguí Nikíforov, el presidente ucraniano tiene previsto reunirse este martes con Trump, con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, con la directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, y con los líderes de Reino Unido, Japón y Dinamarca.

Está previsto que Zelenski hable ante la Asamblea General de la ONU este miércoles. EFE

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