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Huracán Polo podría alcanzar categoría 2 en las próximas horas en el Pacífico mexicano

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Ciudad de México, 21 sep (EFE).- El huracán Polo se intensifica rápidamente al sur de las costas de los estados mexicanos de Guerrero y Michoacán y podría alcanzar la categoría 2 durante la madrugada del martes 22 de septiembre, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

A las 18:00 hora local (00.00 GMT del martes), el centro del ciclón se localizó a 290 kilómetros (km) al sur-suroeste de Zihuatanejo, Guerrero, y a 470 km al sur-sureste de Manzanillo, Colima.

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El SMN precisó que el sistema presenta vientos máximos sostenidos de 150 kilómetros por hora (km/h), rachas de 185 km/h y desplazamiento hacia el este a 9 km/h.

Ante su fuerte trayectoria, se prevén lluvias intensas, de 75 a 150 milímetros (mm) en zonas de Guerrero (costa y sur), Oaxaca (costa y sur), Nayarit (norte) y Chiapas (centro, sur y este).

Y muy fuertes (de 50 a 75 mm) en Michoacán (costa y sur), Sonora (este y sur), Chihuahua (oeste y suroeste), Durango (oeste y sur), Sinaloa (este y sur) y Tabasco (sur y este).

Alertó además que durante las próximas horas se pronostica que el huracán Polo ocasione oleaje de 2 a 3 metros de altura en las costas de Michoacán y Guerrero, y de 1,5 a 2,5 metros de altura en costas de Oaxaca, así como mar de fondo de la misma altura en Jalisco y Colima.

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El servicio advirtió que las lluvias pronosticadas pueden ir acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo.

También señaló que las precipitaciones de fuertes a intensas podrían generar encharcamientos e inundaciones, por lo que exhortó a la población a atender los avisos del SMN y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y seguir las recomendaciones de Protección Civil.

Debido a su distancia, el SMN, en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de Miami, (Estado Unidos), mantiene una zona de vigilancia desde Técpan de Galeana, Guerrero, hasta Punta San Telmo, Michoacán.EFE

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