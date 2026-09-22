Agencias

Al menos cuatro muertos y cuatro heridos en un incendio en centro comercial ruso

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Moscú, 22 sep (EFE).- Al menos cuatro personas murieron y otras cuatro resultaron heridas este martes en un incendio en un centro comercial de Sterlitamak, en el interior de Rusia.

"Según los últimos datos, ocho personas resultaron heridas, cuatro de ellas fallecieron y cuatro fueron hospitalizadas", informó el Ministerio de Situaciones de Emergencia en un comunicado.

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Inicialmente, las autoridades habían informado de tres muertos.

De acuerdo con fuentes oficiales, tres de las víctimas mortales son hermanas. Dos de ellas trabajaban en un taller de costura y la tercera se encontraba allí de visita.

Se ha abierto una causa penal por homicidio por negligencia que causó la muerte de dos o más personas.

Testigos presenciales declararon a medios locales que el sistema de alarma pudo haber fallado durante el incendio, lo que provocó que algunas personas saltaran por las ventanas de los pisos superiores.

Sin embargo, la administración del centro comercial negó fallos en el funcionamiento de las alarmas. EFE

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