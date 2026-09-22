El sector turístico de Nepal perdió más de 340 millones de dólares a causa de la riada

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Katmandú, 22 sep (EFE).- El sector turístico de Nepal sufrió pérdidas económicas preliminares por valor de 343,8 millones de dólares a causa de las mortales riadas que arrasaron el norte y centro del país el pasado 26 de agosto, según un informe publicado este lunes por el Ministerio de Turismo.

Las pérdidas directas se estimaron en 195,8 millones de dólares en tres de los distritos más afectados por el desastre, Rasuwa, Nuwakot y Dhading, según explicó a EFE el coordinador del equipo de respuesta rápida de la Junta de Turismo de Nepal, Sahadev Dhamala.

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Las inundaciones y los deslizamientos de tierra causaron daños extensos en la infraestructura turística, hoteles, transporte, las rutas de senderismo y otros negocios asociados al sector.

El sector hotelero sufrió las mayores pérdidas preliminares, estimadas en 127,66 millones de dólares, seguido de 95,28 millones de dólares en ingresos por turismo extranjero.

Más de 142 hoteles, 65 restaurantes y 47 lugares de interés patrimonial resultaron dañados, según el informe.

Del mismo modo, se estimaron pérdidas de 10,83 millones de dólares en patrimonio e infraestructuras turísticas, 9,85 millones de dólares en vehículos, 8,48 millones de dólares en restaurantes y 8,28 millones de dólares en transacciones comerciales en la zona de Langtang.

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Según el informe, resultaron dañados unos cinco kilómetros de rutas de senderismo, principalmente a lo largo de las rutas de Langtang, Gosaikunda y Tamang Heritage.

"Hemos instado al Gobierno a que ponga en funcionamiento rápidamente rutas alternativas de senderismo y conexiones de transporte en las zonas afectadas, y a que comunique de forma eficaz a los mercados turísticos internacionales que Nepal sigue siendo un destino seguro y abierto a los turistas", declaró Dhamala a la EFE.

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El turismo contribuye en torno al 7 % al producto interior bruto de Nepal y es un pilar fundamental de la economía nacional. El sector da empleo a más de un millón de personas, desde guías de alta montaña y porteadores hasta trabajadores del sector hotelero y del transporte urbano.

Más de tres semanas después de las mortales riadas, Nepal registra 1.451 muertos y más de 5.700 desaparecidos, entre los que se hallan 188 guías turísticos, 147 trabajadores de hoteles y restaurantes y 37 conductores. EFE