El piloto francés Isack Hadjar (Red Bull) vuelve en Bakú tras su lesión en la muñeca

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El piloto francés de Fórmula 1 Isack Hadjar volverá a correr con el Oracle Red Bull Racing en el Gran Premio de Azerbaiyán, que se disputa este fin de semana en el circuito de Bakú, después de haberse recuperado de su lesión de muñeca, por lo que el neozelandés Liam Lawson regresará al Visa Cash App Racing Bulls.

"Oracle Red Bull Racing se complace en dar la bienvenida a Isack este fin de semana. Tras haberse recuperado con éxito de su accidente en el circuito urbano de Bakú este jueves", anunció la escudería en un comunicado.

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El equipo de Milton Keynes agradeció a Liam Lawson su "profesionalidad, dedicación y esfuerzo durante las últimas tres carreras", ya que reemplazó al francés en los Grandes Premios de Países Bajos, Italia y España.

"Al incorporarse en unas circunstancias difíciles, ha cuajado unas actuaciones impresionantes y ha realizado una valiosa contribución al equipo. Le deseamos todo lo mejor en su regreso a Visa Cash App Racing Bulls", concluyó el comunicado, por lo que el japonés Yuki Tsunoda vuelve a su rol de piloto reserva de la filial de Red Bull.

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