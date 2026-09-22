El Gobierno peruano busca 6.200 millones para financiar la Nueva Carretera Central entre Lima y Junín

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El ministro de Transportes y Comunicaciones de Perú, José Tangherlini, ha asegurado este martes que el Gobierno está buscando cómo financiar los 24.000 millones de soles (6.196 millones de euros) que costará construir la Nueva Carretera Central, autopista de 185 kilómetros que conectará Lima con Junín.

Según ha explicado Tangherlini en declaraciones al medio 'RPP Noticias', el nuevo Ejecutivo de Keiko Fujimori "por supuesto" que apostará por esta infraestructura de naturaleza compleja, la cual incluye viaductos, puentes y muros de contención.

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El ministro se reunirá el jueves con la Oficina de Gestión de Proyectos (PMO) a la que se ha encargado la asistencia técnica de la Nueva Carretera Central. Además, Tangherlini se ha citado con su antecesor en el cargo, Rafael Rey, para conocer las necesidades del Ministerio.

"Con la asistencia del PMO y de los técnicos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones vamos a buscar una solución para llevar adelante este proyecto que, efectivamente, forma parte del plan de Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori", ha indicado Tangherlini.

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