El Gobierno aprueba destinar 250 millones de euros a formar trabajadores, especialmente ocupados

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El Consejo de Ministros ha aprobado este martes destinar 250 millones de euros a subvenciones para financiar programas de formación dirigidos prioritariamente a los trabajadores ocupados.

Según ha informado el Ministerio de Trabajo y Economía Social en un comunicado, esta convocatoria de ayudas se efectúa en el marco del sistema de formación profesional para el empleo y de las políticas activas de empleo.

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Los programas financiados contarán con acciones formativas incluidas en el Catálogo de Especialidades Formativas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y responderán a necesidades de demanda detectadas.

Así, esta convocatoria presta especial atención a ámbitos estratégicos vinculados a la digitalización, el desarrollo tecnológico, la eficiencia energética, la logística, la internacionalización de la empresa, la innovación y otros sectores con especiales perspectivas de crecimiento y generación de empleo.

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Trabajo ha explicado que se contemplan cuatro tipos de programas de formación en esta convocatoria: programas habilitantes o capacitadores, programas de formación específica sectorial de especial interés, programas de otra formación específica sectorial y programas de formación transversal dirigidos al aprendizaje de competencias generales, autónomos y economía social.

Los distintos programas contarán con becas y ayudas para los desempleados participantes en programas de formación presencial.

El objetivo de estas subvenciones es promover la actualización y mejora permanente de las competencias profesionales de los trabajadores para favorecer su adaptación a los cambios tecnológicos, organizativos y productivos, y contribuir al mismo tiempo a la mejora de la competitividad de las empresas y de los distintos sectores económicos.

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En la anterior convocatoria, 662.437 trabajadores participaron en cerca de 20.000 acciones formativas. Además de las acciones dirigidas a sectores como hostelería y turismo, en dicha convocatoria despertó especial interés las destinadas a sectores innovadores, como la información, la comunicación y las artes gráficas.