Defensor del Pueblo recibe "numerosas quejas" por la crisis en Ceuta y pide la protección "urgente" de menores migrantes

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El Defensor del Pueblo ha recibido "numerosas quejas" tras la entrada masiva de migrantes de forma irregular en Ceuta en julio y ha pedido la "protección efectiva urgente" de los menores no acompañados que se encuentran en las calles de la ciudad autónoma.

En este sentido, un equipo técnico de la institución se desplazó la semana pasada a Ceuta con el objetivo de conocer sobre el terreno, la situación actualizada en la ciudad autónoma, sobre la que ha recibido "numerosas quejas tanto de ciudadanos ceutís como de personas migrantes". Para ello, ha visitado lugares estratégicos y ha llevado a cabo entrevistas con autoridades y representantes de la sociedad civil.

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Según ha informado el Defensor del Pueblo, durante el despliegue, del 15 al 17 de septiembre, los técnicos tuvieron la oportunidad de conocer los puntos "críticos" de la ciudad como la frontera, las playas, los Centros de Acogida Temporal de Menores, el Centro de Atención Temporal de Extranjeros, la Oficina de Asilo y el Hospital Universitario de Ceuta.

Los directores de las áreas de Migraciones e Igualdad de Trato, de Seguridad y Justicia y de Sanidad, y Política Social mantuvieron, asimismo, una veintena de reuniones, entre otros, con representantes del Gobierno de la ciudad autónoma; con el delegado del Gobierno en Ceuta; con asociaciones vecinales; con diferentes ONG; y con el director general de Protección Internacional en España.

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Además, se reunieron con personal de la Oficina de Asistencia a Víctimas de Delitos; con la directora general del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria; con el director del Instituto de Medicina Legal de Ceuta; con el juez decano y presidente del Tribunal de Instancia de Ceuta; con la decana del Colegio de Abogados de Ceuta y con mandos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Ceuta.

"Los técnicos del Defensor del Pueblo han podido comprobar cómo la Administración General del Estado y la ciudad autónoma están trabajando en diversas actuaciones que han de dirigirse a propiciar la convivencia, dar una respuesta humanitaria, y agilizar los procedimientos individualizados legamente previstos", ha apuntado la institución.

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Del mismo modo, ha indicado que los técnicos consideran que "resulta urgente la protección efectiva de los niños y de las niñas que aún continúan fuera del sistema de protección, solos y solas por las calles de la ciudad autónoma".

Estas nuevas actuaciones se suman a las ya iniciadas por el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, los días 3, 7 y 18 de agosto, cuando mostró sus condolencias por las personas fallecidas y su solidaridad con la ciudad autónoma. También hizo público su reconocimiento expreso a todo el personal que trabaja con las diferentes administraciones por su "dedicación y esfuerzo" en una "situación tan compleja".

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En concreto, las primeras actuaciones fueron dirigidas a la Secretaría de Estado de Migraciones, a la ciudad autónoma de Ceuta, a la Fiscalía General del Estado, a la Delegación del Gobierno en Ceuta, y al Ministerio de Sanidad para conocer las medidas adoptadas y pendientes de adopción para dar respuesta, de manera coordinada.