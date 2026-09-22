Cuenca acogerá en octubre la Supercopa de baloncesto en silla de ruedas

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El pabellón de San Fernando de Cuenca acogerá los días 9 y 10 de octubre la quinta edición de la Supercopa de España de baloncesto en silla de ruedas, donde se darán cita el Ilunion, el Amiab Albacete, el Bidaideak Bilbao y el Amivel, los cuatro mejores equipos de la pasada temporada, según informó este martes 'BSR España'.

En la ciudad manchega competirán por el primer título de la temporada el Ilunion como campeón de la SuperLiga Fundación ONCE la pasada temporada; el Amiab Albacete como ganador de la Copa del Rey; y Bidaideak Bilbao y Amivel como tercer y cuarto clasificados, respectivamente del último campeonato liguero.

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El viernes 9 de octubre se disputarán las semifinales, con el Amiab-Amivel abriendo la acción a las 10.00 horas, y el Ilunion-Bidaideak Bilbao, jugándose a partir de las 12.30. El sábado, a las 10.00, tercer y cuarto puesto, y a las 12.30, la final.

Para Amador Pastor, consejero de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Castilla-La Mancha, "el deporte inclusivo representa a la perfección los valores de igualdad de oportunidades, superación, esfuerzo y capacidad para derribar barreras", los cuales quieren "impulsar" desde la región.

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"Desde 2015 hemos incrementado un 117 por ciento la financiación destinada al deporte inclusivo y el número de clubes se ha incrementado en un 78 por ciento en este mismo periodo. Por eso esta Supercopa de España supone una oportunidad para disfrutar del deporte de máximo nivel, pero también para seguir avanzando en sensibilización, inclusión y normalización, demostrando especialmente a nuestros niños y jóvenes que el deporte no entiende de barreras y que el talento, el esfuerzo y la pasión son los verdaderos protagonistas", añadió.

Por su parte, Enrique Álvarez, presidente de la Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física (FEDD), agradece a Cuenca su apuesta por convertir a la ciudad "en el epicentro del mejor baloncesto en silla de ruedas español durante dos días con una competición de máximo nivel", además de la celebración de la Gala BSR España del viernes 9 en la que serán reconocidos "los grandes protagonistas de este deporte".

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"El baloncesto en silla de ruedas español se encuentra en un momento inmejorable y prueba de ello son los resultados de nuestros equipos y selecciones a nivel internacional y el crecimiento que está experimentando en los últimos años. En Cuenca vamos a vivir una auténtica fiesta del deporte y del BSR, que seguro que no va a defraudar, y por eso estamos muy ilusionados de celebrar una nueva edición de esta Supercopa en una de las ciudades más bonitas de España", remarcó.

La primera edición, celebrada en Albacete en 2022, la ganó el equipo anfitrión, el Amiab, mientras que Ilunion ganó las tres ediciones siguientes disputadas en Béjar (2023), Ciudad Real (2024) y Getafe (2025).