Condenado en Israel a cuatro años y medio de prisión un hombre acusado de espiar para Irán

29/06/2025 Policía de Israel POLITICA ORIENTE PRÓXIMO ASIA ASIA ISRAEL ORIENTE PRÓXIMO POLICÍA DE ISRAEL

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El Tribunal de Distrito de Haifa ha condenado este martes a cuatro años y medio de prisión a un hombre acusado de espiar para las autoridades iraníes y que habría logrado incluso realizar una grabación cerca de la vivienda del exministro de Defensa Yoav Gallant.

El hombre ha sido identificado como Abú al Hija, de 32 años y procedente de la localidad de Kaukab, en el norte de Israel. El acusado ha sido condenado por estar en contacto con un agente extranjero en el marco de un acuerdo alcanzado con la Fiscalía israelí.

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No obstante, había sido acusado de realizar una serie de operaciones para Irán ente octubre de 2025 y enero de 2026, incluida la misión frente a la casa de Gallant, situada en Amikam y donde Al Hija fue arrestado, según ha informado el diario 'The Times of Israel'.

Entre las acciones realizadas, también se encuentra la de realizar una serie de grabaciones cerca de una cafetería en Tel Aviv y ocultar una serie de teléfonos móviles. Al Hija recibía las instrucciones y los pagos a través de una cuenta con la que se comunicaba por Telegram. Sospechaba que su contacto era un agente iraní, pero no investigó el asunto, tal y como han indicado fuentes judiciales.

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El tribunal ha indicado que el acusado carece de antecedentes penales y ha expresado arrepentimiento por sus actos, pero tendrá que pasar dos años en libertad condicional una vez se cumpla la condena a prisión.