23/09/2026 C.Rica/Colombia.- Colombia y Costa Rica estrechan lazos con un encuentro presidencial en Barranquilla. El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha recibido este martes en Barranquilla a la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, en el que ha sido la primera visita internacional de la mandataria desde que asumió la Jefatura del Estado a comienzos de mayo de este año. POLITICA PRESIDENCIA DE COLOMBIA

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El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha recibido este martes en Barranquilla a la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, en el que ha sido la primera visita internacional de la mandataria desde que asumió la Jefatura del Estado a comienzos de mayo de este año.

La reunión ha servido como escenario para abordar el fortalecimiento de las relaciones bilaterales y profundizar la cooperación entre ambos países, con especial atención a los desafíos compartidos en materia de seguridad, desarrollo económico y estabilidad regional.

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Durante el encuentro, los mandatarios han destacado los vínculos históricos que unen a Caracas y San José, así como la necesidad de traducir esa relación en acciones concretas que contribuyan a generar mejores condiciones y oportunidades para sus ciudadanos.

La agenda también ha contemplado el impulso de la cooperación técnica y de seguridad, dentro de una estrategia orientada a afrontar de manera coordinada los retos que afectan a ambos países.

De la Espriella ha reafirmado la disposición de Colombia para trabajar conjuntamente con el Gobierno costarricenses y ha destacado la importancia de consolidar una región mas segura u próspera.

"Presidente Fernández: gracias por escoger a Colombia para esta importante visita. Costa Rica tiene en nuestro país un amigo y un aliado", ha expresado el mandatario colombiano en un mensaje difundido en redes sociales tras el encuentro.

En suma, la cita entre De la Espriella y Fernández ha sido presentada como una oportunidad para renovar la alianza bilateral u avanzar en iniciativas relacionadas con el crecimiento economizo, el orden institucional u la estabilidad democrática en la región.

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