Macron, Sánchez y Albanese piden regular IA para niños y no repetir errores de las redes

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Naciones Unidas, 22 sep (EFE).- Mandatarios de tres continentes aunaron este martes sus voces en la sede de Naciones Unidas para exigir límites urgentes e internacionales al impacto de la inteligencia artificial (IA) sobre los menores, advirtiendo de que la comunidad global no puede permitirse repetir los errores de las redes sociales ni tardar una década en legislar.

El foro de alto nivel 'Protegiendo a los niños en la era de la IA', celebrado en los márgenes de la Asamblea General de la ONU, congregó a líderes como Emmanuel Macron (Francia), Pedro Sánchez (España), Anthony Albanese (Australia) y William Ruto (Kenia), junto a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

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Durante su intervención, Macron trazó un paralelismo directo con la eclosión de las redes sociales e insistió en que los gobiernos no pueden "tardar diez años" en actuar.

"Durante diez años dejamos a nuestros niños y adolescentes evolucionar en un sistema que apenas dominábamos (...) y vimos aparecer una epidemia de trastornos psíquicos, problemas de salud mental y obesidad vinculados con absoluta claridad a estas prácticas", denunció el presidente galo.

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Macron alertó de que la tecnología ya está enraizada en la cotidianidad infantil: "Todos vuestros hijos y adolescentes que usan servicios de mensajería (como WhatsApp u otros) interactúan con chatbots de IA que imitan ser un amigo, les dan consejos, responden a sus ansiedades y, por tanto, tienen un impacto directo en su desarrollo".

Ante este escenario, exigió que "ningún modelo de IA, por defecto, se ponga en manos de los niños antes de haber sido probado, evaluado y autorizado". Para avanzar en esta agenda, propuso fijar una cita de seguimiento durante el Foro de París sobre la Paz (10 y 11 de noviembre) que permita coordinar una metodología común, procesos y financiación.

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La cita contó también con la visión del sector y el director de asuntos globales de OpenAI, Chris Lehane, situó la IA a la altura histórica de invenciones como "la rueda, la imprenta, la electricidad y el transistor", remarcando que va más allá de las redes sociales.

"Por esa misma razón, es fundamental que acertemos en esto, en particular cuando se trata de la infancia", afirmó Lehane, quien defendió la necesidad de instaurar controles estrictos de edad, límites de uso y herramientas adaptadas como su iniciativa 'Chat for Teens'.

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Por su parte, Sánchez abrió su discurso evocando la película de ciencia ficción '2001: A Space Odyssey', concretamente cuando la supercomputadora HAL 9000 se niega a abrir las compuertas de la cápsula y le dice al astronauta Dave Bowman: "Lo siento, Dave. Me temo que no puedo hacerlo".

"Ahora nos toca a nosotros decir: 'Lo siento, IA; me temo que no podemos permitirte eso'", sentenció el jefe del Ejecutivo español, subrayando que las máquinas deben servir a la humanidad y no al revés.

Sánchez abogó por fijar una edad mínima obligatoria para el acceso a chatbots y alertó sobre la proliferación de material íntimo y pornográfico falso generado con IA, cuyas víctimas son mayoritariamente menores de edad.

En una línea similar, el primer ministro australiano, Anthony Albanese, defendió verificaciones de edad contundentes y sacó a colación sus recientes contactos con gigantes tecnológicos, entre ellos Tim Cook, exconsejero delegado de Apple, para exigir rendición de cuentas a las plataformas.

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En tanto, Von der Leyen situó la protección de los menores en el entorno digital como una "responsabilidad ineludible" y una prioridad de soberanía regulatoria democrática.

El consenso de estos líderes contrastó frontalmente con el discurso pronunciado ante la Asamblea General por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien rechazó tajantemente cualquier "esquema globalista" que pretenda intervenir o regular la tecnología, y anunció que la documentación oficial estadounidense sustituirá el término inteligencia artificial por el de "superinteligencia" (SI).

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El pulso internacional en torno a la IA se trasladará este miércoles al Consejo de Seguridad de la ONU. Bajo la presidencia del ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, el órgano celebrará un debate formal sobre IA y seguridad internacional en el que se espera la participación del científico Yoshua Bengio y de los directores ejecutivos Sam Altman (OpenAI), Dario Amodei (Anthropic) y Clément Delangue (Hugging Face).

Sarah Yáñez-Richards