Árima gana 17,8 millones hasta junio, más del triple que un año antes, y roza los 16 millones de ingresos

18/02/2019 Logo de Árima Real Estate Socimi. ECONOMIA EMPRESAS LOGO DE ÁRIMA

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La socimi Árima Real Estate registró un beneficio neto de 17,75 millones de euros durante el primer semestre, frente a las ganancias de 5,62 millones de euros que se anotó en el mismo periodo del año pasado, al tiempo que rozó los 16 millones de ingresos, un 6% más que los del primer semestre de 2025.

Asimismo, el resultado bruto de explotación (Ebitda) se situó en 11,2 millones de euros, lo que supone un avance del 13% respecto a un año antes, según ha informado este martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

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Cabe recordar que las cifras mencionadas del pasado año son las resultantes tras el proyecto de fusión por absorción de JSS Real Estate Socimi, operación que supuso la extinción de la compañía absorbida, la transmisión universal de su patrimonio y el refuerzo de la plataforma de gestión de Árima para acometer sus planes estratégicos de crecimiento.

La fusión, de carácter inverso, se justificó de forma estratégica y financiera, ya que permitiría reducir duplicidades en la gestión, mejorar el acceso a mercados de capitales y consolidar el posicionamiento de la entidad resultante en el mercado inmobiliario cotizado.

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La socimi ha situado en 584,2 millones de euros el valor de su cartera de activos inmobiliarios a cierre de la primera mitad del año. De esta forma, el valor de los activos inmobiliarios del primer semestre de este año supera en un 4% el que se anotó en el conjunto del año 2025.

Las valoraciones de los activos han sido realizadas por CBRE Valuation Advisory y Savills Valoraciones y Tasaciones, siguiendo los estándares profesionales de valoración y tasación de la RICS ('Royal Institution of Chartered Surveyors').