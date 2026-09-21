Reino Unido anuncia que dará apoyo militar "defensivo" a Arabia Saudí frente a los hutíes

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El primer ministro británico, Andy Burnham, ha anunciado este lunes que Reino Unido dará apoyo militar "defensivo" y "reabastecimiento en vuelo defensivo" para reforzar a Arabia Saudí ante los ataques de las milicias hutíes de Yemen.

Burnham ha explicado que Riad ha solicitado "apoyo militar" y se ha decidido dárselo con el respaldo del ministro de Defensa, Wes Streeting, y el de Exteriores, Ed Miliband, según recoge la cadena BBC.

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"Volvemos al argumento sobre el coste de la vida y las respuestas para garantizar los intereses de Reino Unido en la región", ha explicado Burnham a la prensa durante su viaje a Nueva York para asistir a la sesión anual de la Asamblea General de la ONU.

"Porque evidentemente Arabia Saudí ha sufrido ataques que buscan generar más problemas y necestiamos que esas vías estén abiertas y de ahí que hayamos aceptado", ha apuntado en referencia al estratégico paso marítimo de Bab el Mandeb, donde ahora tienen presencia los hutíes.

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El apoyo será efectivo en los próximos días probablemente con el envío de un avión Voyager de la Real Fuerza Aérea británica que tiene su base en Akrotiri, en Chipre. Fuentes gubernamentales citadas por la BBC han explicado que este apoyo está "limitado en el tiempo", probablemente durante unas "semanas".

La ayuda británica facilitaría el derribo de misiles y drones lanzados por las milicias hutíes, que han atacado en las últimas semanas territorio saudí en represalia a los bombardeos de la aviación saudí sobre sus posiciones en Yemen.