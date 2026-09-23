Nicaragua explicará a los embajadores la reforma electoral que excluye a la oposición

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San José, 22 sep (EFE).- La copresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, anunció este martes que se les presentará a los embajadores acreditados en el país la nueva reforma parcial a la Constitución que excluye a la oposición de las elecciones y amplía a siete años el mandato presidencial.

Las enmiendas constitucionales fueron aprobadas por la Asamblea Nacional (Parlamento), controlada por el oficialismo sandinista, a inicios de septiembre en primera legislatura. Para entrar en vigor necesita una segunda sesión, prevista para el 18 de enero de 2027.

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La reforma serán explicada a los diplomáticos el próximo viernes por la Comisión Especial Constitucional, en coordinación con la Cancillería, dijo a través de medios oficiales Murillo, esposa del copresidente Daniel Ortega.

Murillo explicó que la idea de ese encuentro es "escuchar los comentarios" de los embajadores y representantes de misiones diplomática.

La iniciativa parlamentaria tuvo lugar semanas después de que Ortega declarara públicamente durante un acto oficial que en la nación centroamericana "no volverá a haber elecciones", lo que provocó un enorme rechazo internacional.

La nueva enmienda constitucional prohíbe explícitamente la participación en procesos electorales a cualquier ciudadano que sea calificado por las autoridades como "traidor a la patria", término que han aplicado a al menos 452 opositores o críticos desnacionalizados, entre ellos los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli.

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Aunque en la práctica, las autoridades pueden excluir de manera indefinida a cualquier bloque opositor o crítico con el Gobierno, según expertos y opositores.

La reforma también establece que el periodo de gobierno para las autoridades electas por voto popular se amplía de seis a siete años, así como para los que sean electos o ratificados por la Asamblea Nacional, entre ellos los del jefe del Ejército y el de la Policía.

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Nicaragua debía celebrar elecciones generales en noviembre de 2026, pero las enmiendas constitucionales de 2025 ampliaron el periodo presidencial de cinco a seis años, por lo que estarían previstas para 2027. Con la nueva reforma, las elecciones se celebrarían en noviembre de 2028.

Ortega, un exguerrillero sandinista de ochenta años que gobierna el país desde 2007, es la persona que ha ostentado más tiempo el poder en Nicaragua, con treinta años. Coordinó una Junta de Gobierno de 1979 a 1985 y presidió por primera vez el país de 1985 a 1990. EFE

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