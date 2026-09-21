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¿Qué beneficios podría estar dándote tu tarjeta de crédito o compras del supermercado, y no estás aprovechando? PR Newswire CIUDAD DE MÉXICO, 21 de septiembre de 2026 · De acuerdo con iké, los consumidores ya no buscan únicamente puntos, descuentos o recompensas, sino beneficios que tengan una utilidad concreta y resuelvan necesidades de la vida cotidiana. · Mascotas (+43%), concierge (+42%) y psicología (+37%) fueron los ecosistemas con mayor crecimiento entre 2024 y 2025. CIUDAD DE MÉXICO, 21 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Tener una tarjeta de crédito o débito, un seguro de auto, gastos médicos, vida o casa o un programa de entregas de tu supermercado o tienda online, no solo significa contar con un servicio importante. Dependiendo de la institución con la que lo tengas y del producto contratado, los usuarios pueden tener acceso a una serie de servicios y soluciones incluidos como parte de los beneficios de fidelización, sin tener certeza de que están disponibles para ellos. A continuación, compartimos unos tips para que aproveches los beneficios que probablemente ya tienes y no has aprovechado aún:· No esperes que te informen, averigua que beneficios ofrece tu tarjeta, seguro o programa de compras. · Pregunta cuáles están incluidos y cuáles tienen costo adicional. · Averigua quienes pueden utilizarlos y en qué condiciones. · Identifica en qué compras obtienes más beneficios. · Aprovecha promociones de puntos o cashback. · Checa si te ofrecen servicios de movilidad y cuáles son. · Revisa si tienes servicios para el hogar (como electricista, cerrajero o plomero), cuantos eventos al año y por cual monto. · Compara el valor de las recompensas que ofrecen los distintos emisores y aseguradoras. · Ve si hay programas adicionales que podría interesarte con un costo pequeño adicional. · Aprovecha las recompensas que generas con tu gasto cotidiano. De acuerdo con iké, empresa mexicana líder en desarrollar programas de fidelización, estos han evolucionado para responder a nuevas necesidades y expectativas de los consumidores: "Ya no se trata únicamente de acumular puntos o acceder a descuentos, sino de ofrecer servicios útiles que acompañen a las personas en diferentes momentos de su vida y les ayuden a resolver necesidades cotidianas", comentó Verónica Lecona Arce, Head Comercial Sr. Explicó que, esta evolución se refleja en la facilidad y accesibilidad para utilizar los servicios. Los usuarios no necesitan realizar una activación o trámite previo para acceder a ellos; pueden solicitarlos en el momento en que los necesiten, a través del canal de su preferencia. "Brindamos más de 12.3 millones de servicios a nivel regional durante 2025, considerando que un mismo usuario puede hacer uso de distintos servicios, dependiendo del programa que tenga contratado. Estas cifras reflejan el alcance de estos beneficios y que a lo largo de los 38 años de historia de iké, hemos brindado más de 86 millones de servicios a más de 46 millones de usuarios", agregó Verónica Lecona Arce. En este contexto, iké señala que estamos viendo cómo los beneficios se transforman en experiencias de valor, accesibles y relevantes para los clientes. ¿Qué tendencias nuevas se observan?Destaca la evolución hacia productos, paquetes (bundles) o programas especializados, diseñados en torno a necesidades específicas —por ejemplo, salud, mascotas u hogar—, en lugar de concentrar múltiples beneficios en una sola oferta. Esta especialización permite que la propuesta sea más clara, relevante y fácil de usar, evitando que el valor agregado se diluya y fortaleciendo la percepción de relevancia para el usuario. A esto se suma el crecimiento de servicios como psicología y atención para mascotas mediante canales digitales, así como de los modelos de membresía, las alianzas entre marcas y las experiencias híbridas que combinan tecnología con atención humana. En un futuro cercano, los usuarios demandarán cada vez más rapidez, calidad, cercanía y confianza. Esta evolución también se refleja en la adopción de estos servicios: uno de nuestros principales programas, cuyos servicios más solicitados son los check-ups, las consultas médicas y la atención para mascotas, registró un crecimiento de 90% en su uso entre 2025 y el primer trimestre de 2026. Ecosistemas con mayor demanda actualmente son:· Médico (salud) · Movilidad · Legal · Hogar · Concierge · Mascotas · Psicología El mayor crecimiento entre 2025 y 2026 se observa en los siguientes ecosistemas:

a) Mascotas (43%) b) Concierge (42%) c) Psicología (37%) En un contexto donde cada compra y servicio puede representar una oportunidad para obtener un beneficio adicional, conocer y aprovechar estratégicamente los programas de fidelización puede marcar una diferencia en las finanzas cotidianas. Desde los puntos y recompensas de una tarjeta de crédito hasta las coberturas de un seguro, las membresías o los programas de entregas, la clave está en conocer las condiciones e identificar los beneficios que realmente responden a las necesidades personales. Acerca de ikéEs una empresa que crea y opera programas que impulsan la fidelización para marcas líderes para que fortalezcan la relación con sus clientes. Es aliado de empresas como bancos, Fintechs, aseguradoras, armadoras y cadenas de retail. Sus programas están diseñados para mejorar la vida de las personas, operando servicios de salud, bienestar, soluciones para el hogar, auxilio vial, viajes y experiencias, concierge, mascotas y más. Empresa 100% mexicana con presencia en México, Argentina y Colombia. Respaldada por una red de más de 10,000 proveedores certificados y una operación 24/7, la compañía opera bajo un modelo B2B2C que la posiciona como aliado estratégico de empresas en sectores clave, con un enfoque basado en inmediatez, calidad y seguridad. View original content:https://www.prnewswire.com/mx/comunicados-de-prensa/que-beneficios-podria-estar-dandote-tu-tarjeta-de-credito-o-compras-del-supermercado-y-no-estas-aprovechando-302885261.html FUENTE iké

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