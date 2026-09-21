Caracas reivindica como un triunfo diplomático la presencia de Rodríguez en la Asamblea General de la ONU

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El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, ha presentado como un logro para la diplomacia venezolana la participación de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en el debate de alto nivel de la Asamblea General de Naciones Unidas, en Nueva York.

Cabello ha defendido la presencia de Rodríguez en la cita y ha cuestionado las críticas surgidas en torno a la invitación de la mandataria venezolana, al tiempo que ha asegurado que Venezuela volverá a estar representada en la plenaria de la ONU por su actual jefa de Estado.

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"Hay gente que anda dolida porque invitaron a la presidenta de Venezuela. ¿A quién van a invitar?", ha espetado Cabello en rueda de prensa, atribuyendo las críticas a quienes, a su juicio, mantienen una actitud hostil hacia el país. Así, ha cargado contra quienes no reconocen la legitimidad de esta participación, apuntando que afrontan un problema que ha calificado de "psiquiátrico" y relacionado con la "amargura".

Para el dirigente oficialista, la participación de Rodríguez constituye, ante todo, una demostración del resultado de la política exterior impulsada por Caracas. "La República Bolivariana de Venezuela estará presente en la Asamblea General de las Naciones Unidas", ha insistido antes de enmarcar ese hecho como "el triunfo de la diplomacia de paz" venezolana.

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Cabello ha argumentado además que esta participación adquiere mayor relevancia debido a las circunstancias políticas que rodean al país. "A pesar de todo, ahí estaremos presentes", ha manifestado, haciendo alusión a los deseos de sectores que, según sus palabras, "odian este país" y a los que el Ejecutivo venezolano ha de hacer frente.

MÁS DE 50 REUNIONES PROGRAMADAS

El representante del PSUV ha destacado también el interés que, según sus palabras, existe entre representantes de otros países por reunirse con la presidenta venezolana y ha asegurado que Rodríguez tenía programados más de medio centenar de encuentros con jefes de Estado antes de su viaje a Estados Unidos.

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"Estaremos acompañando el discurso de nuestra presidenta, tenía más de 50 reuniones antes de salir, de jefes de Estado que querían reunirse con ella. Imagínense la importancia de estar ahí, gente de distintos países que quiere conversar", ha declarado.

Cabello ha vinculado esta agenda internacional con el proceso de normalización de las relaciones de Venezuela con distintos Gobiernos y ha citado como ejemplos concretos los casos de Paraguay, Chile y Reino Unido.

El viaje de Rodríguez a Estados Unidos ha tenido lugar durante la madrugada con el objetivo de su participación en el Debate General de la Asamblea General de Naciones Unidas. Está previsto que la mandataria pronuncie su discurso este jueves ante el pleno del organismo internacional.

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La visita se desarrolla además en un contexto de acercamiento entre Caracas y Washington. De acuerdo con la información difundida por el Gobierno estadounidense, recogida a su vez por la prensa venezolana, el presidente Donald Trump estaría barajando mantener un encuentro informal con Rodríguez este martes, al margen de las actividades de la Asamblea General.