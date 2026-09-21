Nombran a la gobernadora de Puerto Rico presidenta de Junta de Energía de Estados del Sur

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San Juan, 21 sep (EFE).- La Junta de Energía de los Estados del Sur (SSEB, por sus siglas en inglés) nombró este lunes a la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón, como su presidenta para el periodo 2026–2027 durante la Sesión de Trabajo Anual de la Junta.

"Agradezco a los miembros de la SSEB por elegirme para presidir su Junta lo cual acepto con mucho honor y desde donde buscamos promover una energía confiable y asequible para los estados y territorios del sur, compartir soluciones entre jurisdicciones y preparar nuestros sistemas energéticos para afrontar las oportunidades futuras", expresó en un comunicado González Colón.

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De acuerdo al documento difundido por las autoridades, los miembros de la SSEB reconocieron los avances realizados en Puerto Rico en materia energética por los pasados 21 meses de su administración, entre ellos: el fortalecer la flota de generación mediante baterías y reparaciones de unidades críticas.

Así como el incremento de la generación con más de 1,900 MW adicionales con procesos en marcha para construir 3,000 MW de nueva generación lo que ha evitado apagones masivos por falta de energía, diversificación de fuentes de energía como el encaminar la conversión a gas natural de una de las plantas que pudiera generar alrededor de 94 millones de dólares anuales.

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"Transformar el sistema energético en un resiliente, diverso y asequible ha sido prioridad bajo mi administración, como parte de la estrategia de mejorar la calidad de vida y robustecer la infraestructura de la isla para atraer la inversión y seguir impulsando el desarrollo económico", añadió la mandataria.

González Colón sucede al gobernador de Misisipi, Tate Reeves, quien presidió la Junta durante el periodo 2025–2026 y fue el anfitrión de la reunión de este año.

La elección se llevó a cabo durante la Reunión Anual número 66 de la SSEB en Biloxi, Misisipi, la cual congregó a gobernadores, legisladores, reguladores, líderes de la industria, investigadores y socios federales bajo el lema 'El Plan Energético del Sur: Recursos Estratégicos. Ventajas Compartidas'.

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González Colón se convierte en la segunda gobernadora de Puerto Rico en ocupar la presidencia de la SSEB, después del gobernador Pedro J. Rosselló, quien desempeñó el cargo entre 1995 y 1996.

La SSEB es una organización interestatal sin fines de lucro, establecida mediante un acuerdo entre estados en 1960, cuya misión es fomentar el desarrollo económico y mejorar la calidad de vida de los estados y territorios del sur de la nación mediante innovaciones en políticas, programas y tecnologías energéticas y ambientales.

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La organización está integrada por dieciséis estados del sur y dos territorios: Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Kentucky, Luisiana, Maryland, Misisipi, Misuri, Carolina del Norte, Oklahoma, Puerto Rico, Carolina del Sur, Tennessee, Texas, las Islas Vírgenes, Virginia y Virginia Occidental. EFE