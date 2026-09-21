La feria Nextech pone sobre la mesa el desafío de modernizar el sector textil colombiano

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Bogotá, 21 sep (EFE).- El desafío de la modernización de la industria textil colombiana con el objetivo de ganar competitividad y cuota en los mercados internacionales se pondrá sobre la mesa desde este martes en Medellín, con motivo de la primera edición de la feria Nextech by Colombiatex.

La feria, organizada por el centro de investigación Inexmoda, reunirá del 22 al 24 de septiembre en el recinto Plaza Mayor Medellín a cerca de 100 expositores con una oferta que incluye maquinaria, inteligencia artificial, automatización, software, logística y soluciones para el comercio digital.

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"Colombia tiene una oportunidad para construir una industria más competitiva y preparada para el mundo, pero para lograrlo necesitamos que la innovación se traduzca en productividad, eficiencia, velocidad y capacidad de respuesta", afirma Sebastián Díez, presidente ejecutivo de Inexmoda.

El sector se encuentra ante el reto de fortalecer su producción nacional y ampliar su participación en los mercados internacionales.

Las exportaciones colombianas del Sistema Moda alcanzaron 345,6 millones de dólares entre enero y mayo de 2026, un 6,7 % menos que en el mismo periodo de 2025, según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) analizadas por la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex).

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El departamento de Antioquia, sede de la feria, concentró el 40,8 % de las exportaciones del sector entre enero y mayo, con ventas externas por 141 millones de dólares, de acuerdo con Analdex.

El reto afecta a una industria integrada por empresas de distintos tamaños y que abarca múltiples eslabones, desde la producción de materias primas y la fabricación de textiles hasta la confección, la distribución y la comercialización.

Según ProColombia, cerca del 70 % de las más de 26.000 empresas de la industria son micro, pequeñas y medianas empresas, que participan como proveedoras de insumos, procesos especializados y servicios complementarios.

En este contexto, la incorporación de tecnología no se limita a la compra de maquinaria, sino que también incluye la digitalización de los procesos, el uso de datos para la toma de decisiones y la mejora de la trazabilidad de los productos.

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La feria presentará soluciones aplicables a diferentes eslabones de la cadena, desde la hilatura, el tejido y la confección hasta la gestión de inventarios, la distribución y la comercialización.

Entre las propuestas también figuran herramientas de inteligencia artificial, analítica de datos, trazabilidad y automatización, con las que las empresas buscan mejorar su eficiencia y responder a las exigencias de un mercado cada vez más competitivo.

La programación se desarrollará en paralelo con el Colombia Fashion Summit, que reunirá el 23 de septiembre a empresarios y expertos de Colombia y España para abordar el crecimiento y la expansión internacional del sector. EFE

(foto)

La Agencia EFE contó con la ayuda de Inexmoda para la difusión de este contenido.