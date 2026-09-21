Rice, Palmer, Rashford, Mainoo y Livramento, bajas en la concentración de Inglaterra por lesión

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Los futbolistas ingleses Cole Palmer (Chelsea FC), Marcus Rashford, Kobbie Mainoo (Manchester United), Declan Rice (Arsenal FC) y Tino Livramento (Newcastle United) abandonaron este lunes la concentración de su selección por lesión, por lo que se perderán los primeros cuatro partidos de la Liga de Naciones, entre ellos ante España en Wembley, según infomró la Federación Inglesa de Fútbol (FA).

Así, el conjunto de los 'Three Lions' no contará con Palmer, Rashford, Rice, Mainoo ni Livramento, por sus respectivas lesiones, de cara al próximo partido de este sábado contra la selección española de Luis de la Fuente en Wembley, correspondiente a la primera fecha de la Liga de Naciones, así como a los tres siguientes encuentros frente a República Checa y Croacia.

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Como sustitutos, el centrocampista James Garner (Everton), dos veces internacional, y Mortan Gibbs-White (Notthingham Forest), seis veces internacional, se incorporarán a la convocatoria este martes junto al resto del equipo.

Inglaterra se enfrentará a España en el estadio de Wembley el sábado 26 de septiembre a las 19.45 horas. Posteriormente, jugarán contra la República Checa en Praga el martes 29 de septiembre (20.45 hora peninsular española) y contra Croacia en Rijeka el sábado 3 de octubre (18.00), antes de regresar a Wembley para repetir el partido contra Chequia el martes 6 de octubre (20.45), correspondientes a la Liga de Naciones.

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