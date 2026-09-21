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DONATELLA VERSACE Y REVOLVE: COMIENZA UNA NUEVA ERA

PR Newswire

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MILÁN y LOS ÁNGELES, 21 de septiembre de 2026

La legendaria diseñadora y la cadena minorista de última generación unen fuerzas para crear una empresa dedicada a la belleza y la moda, pensada para una nueva generación.

Imágenes facilitadas aquíCortesía de REVOLVE Group // Crédito de la foto: Yulia Gorbachenko

MILÁN y LOS ÁNGELES, 21 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Donatella y REVOLVE Group, Inc. (NYSE: RVLV) anuncian la creación de una nueva empresa conjunta que reúne a una de las fuerzas creativas más influyentes del mundo de la moda con una de las plataformas más potentes del comercio minorista y la cultura de nueva generación.

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Juntas, Donatella y REVOLVE crearán una nueva empresa dedicada a la belleza y la moda, una iniciativa independiente que reflejará la visión creativa personal de Donatella, diseñada en torno a la forma en que la nueva generación descubre el estilo, vive la cultura, compra, comparte y se relaciona.

"Creo que la creatividad debe ser audaz, inclusiva y estar presente en el mundo. Siempre me ha inspirado la nueva generación, ya sea en la música, el cine, el arte y, por supuesto, la moda. Esta colaboración me da la libertad de dirigirme a esa generación de una forma totalmente nueva y personal, a través de la belleza y la moda. REVOLVE comprende algo en lo que creo firmemente: la cultura surge de la conexión. Juntos queremos crear esa conexión con una nueva voz, una nueva imagen y una nueva energía". - Donatella

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Esta iniciativa aportará el inconfundible punto de vista creativo de Donatella a una plataforma online totalmente nueva, combinando sus décadas de influencia en el mundo de la moda, la música, el entretenimiento y la cultura popular con el enfoque centrado en lo digital de REVOLVE, su comunidad global y su capacidad para convertir el diálogo cultural en comercio.

Donatella ha dedicado su carrera a llevar la moda mucho más allá de la pasarela. Es una de las diseñadoras más reconocidas del mundo y una de las figuras del mundo de la moda con más seguidores en las redes sociales; ha creado una comunidad global en torno a la confianza, la individualidad y la libre expresión sin complejos.

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Ese mismo espíritu constituye el núcleo de esta nueva iniciativa.

El objetivo es crear un diseño excepcional y un producto de primera categoría sin renunciar a nada, al tiempo que se construye un mundo que prioriza lo digital y en el que las personas puedan participar, y no solo comprar. La moda, la belleza, el entretenimiento, el talento, los creadores y la comunidad se unirán a través de contenidos, experiencias, diálogo y comercio.

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La iniciativa, que se lanzará inicialmente en Estados Unidos, Latinoamérica, Asia Pacífico y Medio Oriente, combinará la dirección creativa, la influencia cultural y la audiencia de Donatella con la tecnología, el conocimiento del consumidor, la plataforma operativa y la relación directa con millones de consumidores de REVOLVE. A medida que evolucione la iniciativa, podrán incorporarse otros mercados.

REVOLVE lleva más de dos décadas redefiniendo las reglas del sector minorista de la moda. A través de REVOLVE, FWRD y su red global de talentos y creadores, la empresa ha sido pionera en un modelo de carácter social en el que el descubrimiento, la narración de historias, la comunidad y el comercio se dan la mano.

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"Donatella es una de las voces creativas más destacadas de nuestra época. Esta colaboración proporciona a esa visión una plataforma totalmente nueva y la libertad necesaria para crear algo desde cero". Michael Mente, cofundador y codirector ejecutivo de REVOLVE Group

"Al combinar la autoridad creativa de Donatella con la tecnología, la infraestructura y el alcance global de REVOLVE, tenemos la oportunidad de crear algo verdaderamente singular y de construirlo con una visión a largo plazo". Mike Karanikolas, cofundador y codirector general de REVOLVE Group

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"Donatella tiene un instinto extraordinario para saber lo que quiere la próxima generación y una capacidad inigualable para vincular la moda con la cultura. Eso es lo que hace que esta colaboración sea tan emocionante". Raissa Gerona, presidenta de Marca y Colaboraciones de REVOLVE Group

Donatella dirigirá la visión creativa de la empresa en su calidad de directora creativa, dando forma a su identidad, sus productos, sus colaboradores y su universo cultural. REVOLVE impulsará el negocio gracias a sus capacidades globales en los ámbitos del comercio digital, la tecnología, la inteligencia de mercado, las operaciones, el marketing y la comunidad.

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El nombre, la visión creativa y el primer lanzamiento, que comenzará en el sector de la belleza, se darán a conocer en los próximos meses.

Esto es solo el principio.

Acerca de Donatella

Donatella es una de las figuras más influyentes del mundo de la moda. Figura clave en el mundo de la moda, asumió el cargo de Directora artística de la icónica casa italiana en 1997, tras el fallecimiento de su hermano Gianni, y dirigió la visión creativa de la misma durante casi tres décadas, forjando su identidad distintiva y su influencia cultural a nivel mundial. Fue la artífice de la creación de una comunidad mundial de la moda junto a sus amigos: Prince, Elton John, Lady Gaga, Madonna, Dua Lipa y muchos otros que la acompañaban. Google creó la búsqueda de imágenes después de que Jennifer López luciera su famoso vestido con estampado de selva en los premios Grammy de 2000. Donatella lleva mucho tiempo apoyando a la nueva generación de jóvenes diseñadores, colaborando estrechamente con JW Anderson, Anthony Vaccarello, Christopher Kane, Kim Jones y otros. La trayectoria profesional de Donatella ha sido reconocida con numerosos galardones internacionales, entre los que se incluyen el "Fashion Icon Award" de los Fashion Awards y la condecoración italiana "Grand Ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana", una de las distinciones más importantes del país. Defensora desde hace mucho tiempo de los derechos LGBTQ+, la igualdad y la filantropía, Donatella es copresidenta de The Rocket Fund, de la Fundación Elton John contra el SIDA, colaboradora de la Fundación Clooney, de los Centros LGBT de Nueva York y Los Ángeles (de los que es embajadora mundial) y de The King's Trust.

Acerca de REVOLVE Group

Revolve Group, Inc. (NYSE: RVLV) es una cadena de tiendas de moda de última generación dirigida a los consumidores de la generación milennial y la generación Z. Como marca de estilo de vida prémium de confianza y fuente online de referencia para descubrir nuevas tendencias e inspirarse, ofrecemos una experiencia de cliente atractiva a través de una amplia y cuidada selección de ropa, calzado, complementos, productos de belleza y artículos para el hogar. Nuestra plataforma dinámica conecta a una comunidad muy activa formada por millones de consumidores, miles de influencers de moda de todo el mundo y más de 1600 marcas emergentes, consolidadas y propias.

Nuestra empresa fue fundada en 2003 por nuestros codirectores generales, Michael Mente y Mike Karanikolas. Vendemos productos a través de dos segmentos complementarios, REVOLVE y FWRD, que se apoyan en una misma plataforma. A través de REVOLVE, ofrecemos una selección de ropa, calzado, complementos y productos de belleza de alta calidad de marcas emergentes, consolidadas y propias. A través de FWRD, ofrecemos una selección de marcas de lujo, tanto icónicas como emergentes, cuidadosamente seleccionadas y de gran calidad. Para obtener más información, visite www.revolve.com.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene "declaraciones prospectivas" en el sentido de las disposiciones de exención de responsabilidad de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995 de Estados Unidos. Todas las declaraciones incluidas en este comunicado de prensa que no sean declaraciones sobre hechos históricos o actuales constituyen declaraciones prospectivas, incluidos los planes y perspectivas de la empresa conjunta, la negociación y firma de acuerdos definitivos, así como el alcance y la cobertura geográfica de la misma. Las declaraciones prospectivas incluyen afirmaciones que contienen términos como "espera", "prever", "cree", "estima", "será" y expresiones similares, y se basan en nuestras expectativas actuales. Las declaraciones prospectivas conllevan riesgos e incertidumbres, incluidos los que se recogen en el apartado "Factores de riesgo" y en otras secciones de los documentos que hemos presentado ante la Comisión de Valores y Bolsa. Se advierte al lector que no deposite una confianza excesiva en estas declaraciones prospectivas, que solo son válidas a fecha de este comunicado de prensa. Todas las declaraciones prospectivas quedan sujetas en su totalidad a esta advertencia, y no asumimos ninguna obligación de revisar ni actualizar ninguna de dichas declaraciones para reflejar acontecimientos o circunstancias posteriores a la fecha del presente documento.

CONTACTO: revolve@walkerdrawas.com

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FUENTE Revolve Group, Inc.