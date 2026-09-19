EEUU y Corea del Sur acuerdan garantizar la navegación en Ormuz tras el rechazo de Seúl a desplegar tropas

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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y su homólogo surcoreano, Cho Hyun, han coincidido este viernes en la urgencia de garantizar el libre tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz, tras la negativa de Seúl a desplegar tropas militares en la zona para sumarse a las operaciones de custodia del tráfico naval.

Asimismo, Rubio ha insistido a Seúl en avanzar en los esfuerzos por dialogar con Corea del Norte para lograr la desnuclearización de la penínusla mientras que ambos han ultimado los detalles del proyecto de inversión del país asiático por valor de 350.000 millones de dólares (poco más de 300.000 millones de euros) en territorio norteamericano.

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SEÚL MANTIENE SU APOYO A EEUU EN ORMUZ PERO AVISA DE QUE NO ENVIARÁ TROPAS

El jefe de la diplomacia surcoreana ha trasladado a Rubio la disposición de Seúl a "contribuir sustancialmente" para garantizar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz, si bien el presidente Lee ha reiterado este mismo viernes que no autorizará el envío de tropas que comprometan al país en conflictos en el exterior.

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"Que quede claro. No habrá ningún envío de tropas que lleve a una involucración en un conflicto extranjero. No habrá una participación en la guerra", ha confirmado Lee paralelamente en una rueda de prensa en Seúl.

RUBIO INSISTE EN LA DESNUCLEARIZACIÓN DE LA PENÍNSULA COREANA

Asimismo, ambas partes han reafirmado su compromiso con la "desnuclearización completa" de la penínusla coreana en el marco de diálogo impulsado por la administración estadounidense entre Pyonyang y Seúl, donde estos últimos se han ofrecido a facilitar el reinicio del diálogo entre la Casa Blanca y el Gobierno de Kim Jong Un.

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El portavoz del Departamento, Tommy Pigott, ha señalado que ambos mandatarios han reafirmado su compromiso con la "desnuclearización completa" de Corea del Norte y han reiterado la "importancia crucial" de la cooperación trilateral con Japón para la seguridad regional.

"Asimismo, destacaron la importancia crucial de la cooperación trilateral entre Estados Unidos, Japón y la República de Corea para salvaguardar la seguridad regional y mantener un Indo-Pacífico libre y abierto", indica el comunicado del Departamento de Estado.

SEÚL Y WASHINGTON ULTIMAN LOS DETALLES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

Por su parte, el Departamento de Estado ha subrayado la importancia y urgencia de agilizar las inversiones pactadas y exigir un entorno comercial "justo, transparente y equitativo" para las empresas estadounidenses que operan en Corea del Sur, al tiempo que ha recalcado la importancia de asegurar las cadenas de suministro para las industrias claves de Washington, según ha indicado Pigott.

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"El secretario Rubio y el ministro de Relaciones Exteriores Cho se comprometieron a mantener una colaboración continua en sectores estratégicos clave, incluido el de semiconductores", reza el comunicado.

Corea del Sur y Estados Unidos han mantenido conversaciones sobre los proyectos de inversión como parte de los esfuerzos para aplicar el acuerdo comercial bilateral alcanzado el año pasado, en virtud del cual el país asiático se comprometió a invertir 350.000 millones de dólares (casi 305.000 millones de euros) en territorio norteamericano.

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