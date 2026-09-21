Ana Tamariz reaparece tras la polémica familiar que siguió a la muerte de su padre y recoge emocionada su premio póstumo

21/09/2026 Ana Tamariz, emocionada por el homenaje a su padre y contundente sobre la guerra con su viuda EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

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La muerte de Juan Tamariz el pasado 18 de agosto, a los 83 años, no solo dejó al mundo de la magia huérfano de uno de sus grandes maestros, sino que destapó también las tensiones que desde hacía tiempo existían entre sus hijos y su viuda, Consuelo Lorgia. Apenas unos días después del fallecimiento del ilusionista, su última mujer rompía su silencio y relataba públicamente su versión sobre la relación que mantenía con los cuatro hijos de Tamariz, asegurando que estos la habrían mantenido al margen durante los últimos meses de vida del mago. Unas declaraciones que provocaron la respuesta de Ana Tamariz, que negó algunas de las acusaciones y pidió respeto para el duelo de la familia.

Desde entonces, los cuatro hijos de Juan Tamariz -Ana, Mónica, Alicia y Juan Diego- han optado en buena medida por mantenerse alejados de la polémica y centrados en preservar el legado del ilusionista. Los hermanos han impulsado diferentes iniciativas relacionadas con su obra y con la magia, mientras Consuelo Lorgia también decidió posteriormente apartarse del foco mediático.

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En este contexto, Ana Tamariz ha reaparecido públicamente con motivo de un homenaje especialmente emotivo. La Comunidad de Madrid ha concedido a título póstumo un Premio Especial de Magia a Juan Tamariz dentro de sus XXIV Premios de Cultura, un reconocimiento que ha recogido su hija en los Teatros del Canal apenas un mes después de su fallecimiento.

Visiblemente emocionada, Ana ha reconocido que recibir este galardón supone una mezcla de sentimientos. "Bueno, pues mucha emoción, pero por un lado también bastante tristeza porque está muy reciente", ha confesado. Al mismo tiempo, ha asegurado que ha sido "una alegría muy grande" recoger una distinción que considera que no pertenece únicamente a su padre, sino también a todo el mundo de la magia: "Sé que esta medalla es también para toda la comunidad mágica, para todos los magos, todos los ilusionistas".

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La hija del mítico ilusionista también se ha referido brevemente al momento que atraviesa la familia tras la pérdida. Sin poder ocultar todavía el dolor, Ana ha sido tajante: "Bueno, pues en estos momentos tristeza, lógicamente. Es que no te puedo decir más".

Una emoción que también ha estado presente durante el homenaje. Ana ha agradecido las muestras de cariño que continúan recibiendo desde el fallecimiento de su padre y ha destacado especialmente el aplauso dedicado a su trayectoria. "Ha sido muy bonito y muy emocionante", ha explicado, poniendo en valor los muchos años que Juan Tamariz dedicó a hacer disfrutar al público y a formar a nuevas generaciones de magos.

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Precisamente, esa labor de transmisión de la magia es uno de los grandes legados que Ana quiere mantener vivo. Como directora de la Gran Escuela de Magia de Madrid, ha continuado la labor formativa de su padre y asegura que de él aprendió, sobre todo, "el amor por la magia". Una enseñanza que pretende seguir transmitiendo a través de una escuela que lleva ya 38 años formando nuevos artistas.

Ana también ha recordado algunos de los nombres que han pasado por ella, entre ellos Jorge Blass, uno de los grandes ilusionistas españoles, que comenzó su formación allí en 1992. Para la hija de Tamariz, mantener ese legado significa seguir formando a nuevos magos y artistas, pero también conservar los valores que su padre le inculcó.

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"Aprendí muchas cosas. Pero a vivir con alegría, aunque ahora me está costando un poquito, pero a vivir con alegría y con libertad", ha confesado emocionada.

Y es precisamente esa alegría, vinculada a la magia y a la forma de entender la vida de Juan Tamariz, la que Ana parece decidida a preservar en una etapa especialmente dolorosa para ella y sus hermanos. Un legado que continúa recibiendo homenajes: este mismo lunes se ha conocido además que el Teatro Circo Price dará el nombre de Juan Tamariz a una de sus salas y le dedicará un gran homenaje durante su Festival Internacional de Magia del próximo mes de marzo.

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Sin embargo, preguntada por las recientes declaraciones de Consuelo Lorgia contra ella y sus hermanos, Ana ha preferido no reabrir públicamente la herida familiar. "No, no voy a decir nada", ha respondido con incomodidad, dejando claro que, por el momento, prefiere que sus palabras estén centradas en su padre, en su legado y en el homenaje que hoy ha recibido.