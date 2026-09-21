La operadora suiza Sunrise planea recortar 450 puestos de trabajo, el 16% de su plantilla

12/08/2020 Tienda de la operadora suiza Sunrise ECONOMIA Sunrise

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La 'teleco' suiza Sunrise evalúa poner en marcha un plan de reestructuración y recortar hasta 450 puestos de trabajo, el 16% del total de empleados, como parte de una revisión integral de su modelo operativo, dentro del esquema de transformación con el que la compañía busca anticiparse a los futuros desarrollos del mercado y la tecnología.

La compañía ha precisado que los empleados de tiendas, ventas y atención al cliente quedarán, "en gran medida", excluidos del programa de despidos, mientras que los aprendices no se verán afectados de ninguna manera.

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Sunrise ha explicado que llevará a cabo un proceso de consulta sobre la reducción de plantilla con los representantes de los trabajadores y con el sindicato syndicom durante el cuarto trimestre de 2026, en cuanto tenga a su disposición la información legal pertinente.

En esta línea, el recorte de empleos se enmarca en un programa de transformación que tendrá también consecuencias sobre la base de costes estructurales de la empresa, con el que la compañía prevé lograr ahorros sustanciales a medio plazo. En una primera fase, y además de la posible reducción de plantilla, Sunrise está llevando a cabo una revisión sistemática de los contratos con sus proveedores.

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Con esta reorganización, la operadora pretende "alinear aún más sus recursos y capacidades con la experiencia y fidelidad del cliente, su red de alto rendimiento y la fiabilidad y calidad de sus servicios", de manera que pueda "facilitar el inicio, acelerar el desarrollo e implementar a gran escala oportunidades de crecimiento e innovaciones, anticipándose así a las nuevas necesidades de los clientes y a los cambios en los hábitos de consumo desde una fase temprana".

Sunrise ha avanzado que facilitará más información sobre el programa de transformación previsto una vez haya concluido el proceso de evaluación.