La Bolsa mexicana repunta un 0,25 % tras caída semanal y sube hasta los 63.536,96 unidades

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Ciudad de México, 21 sep (EFE).- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) repuntó este lunes un 0,25 %, luego de un retroceso semanal de 0,86 %, y el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) subió a las 63.536,96 unidades, en una sesión de ganancias generalizadas a nivel global.

"El mercado de capitales cerró la sesión con ganancias generalizadas debido a la caída en el precio de los energéticos a nivel internacional", dijo a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico Financiero de Banco Base.

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En México, añadió la especialista, el IPC de la BMV "cerró la sesión con una ganancia de 0,25 %, ganando en dos de las últimas tres sesiones".

Al interior del mercado mexicano, resaltaron las pérdidas de las emisoras: Volaris (+4,69 %), La Comer (+2,79 %), Grupo Carso (+2,68 %), Chedraui (+2,63 %) y Grupo Aeroportuario del Centro (+2,58 %).

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del grupo financiero Actinver, destacó que, con este movimiento, el rendimiento acumulado de 2026 se ubica en –1,2 %, mientras retrocede un -2,89 % en el mes.

"En México, el IPC ganó 0,25 % y cerró en 63,537 puntos. Volaris, La Comer y Grupo Carso encabezaron las alzas, mientras Kimberly-Clark de México, Walmex y Arca Continental presentaron los mayores retrocesos", comentó.

En la jornada, el peso mexicano se mantuvo sin cambios frente al dólar y cerró en 17,23 unidades, según datos de cierre del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 172,8 millones de títulos por un importe de 15.467,2 millones de pesos (unos 898 millones de dólares).

De las 776 firmas que cotizaron en la jornada, 518 terminaron con sus precios al alza, 238 tuvieron pérdidas y 20 cerraron sin cambio.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la productora de vidrio y plástico Vitro (VITRO A), con el 15,86 %; del conglomerado de medios Grupo Televisa (TLEVISA CPO), con 8,88 %; y del equipo de béisbol Diablos Rojos de México (DIABLOS O), con el 4,74 %.

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En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la compañía de productos madereros y papeleros TEAK (TEAK CPO), con el –8,53 %, de la empresa de productos domésticos Grupo Vasconia (VASCONI), con el –6,45 %; y de la firma de productos domésticos Kimberly Clark de México (KIMBER A), con el –3,7 %. EFE