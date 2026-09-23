Orsi propone a Uruguay como centro regional para desarrollar la inteligencia artificial

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Montevideo/Naciones Unidas, 22 sep (EFE).- El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, aseguró este martes que el país sudamericano reúne las condiciones necesarias para posicionarse como un centro de operaciones regional de desarrollo de soluciones de inteligencia artificial.

Así lo indicó en Nueva York durante su participación en el encuentro 'Diálogo Presidencial sobre Inteligencia Artificial', convocado por el Banco Interamericano de Desarrollo y que reunió a jefes de Estado de Latinoamérica y el Caribe.

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Según detalló la Presidencia uruguaya en un comunicado, Orsi apuntó que la IA no es solamente una discusión tecnológica, sino que es "una cuestión vinculada al desarrollo, la productividad, la democracia y la autonomía".

En ese sentido, aseguró que el desafío es conseguir que la tecnología sirva para generar prosperidad compartida, inclusión social y oportunidades y que no se tiene que competir por disponer de los modelos más grandes.

Por otra parte, el mandatario resaltó "la estabilidad democrática, la seguridad jurídica, el respeto por el Estado de Derecho, la protección de los derechos de las personas y la continuidad de las reglas de juego" en el país sudamericano.

Son condiciones que, dijo, permiten que Uruguay "ofrezca previsibilidad a empresas que desarrollan tecnologías críticas y necesiten ámbitos donde invertir, proteger datos y trabajar conjuntamente con el Estado, las universidades y el sector privado".

"No queremos elegir entre innovación y regulación. Queremos una regulación que proteja derechos y que, precisamente por ello, genere confianza para innovar e invertir", puntualizó el presidente.

Finalmente, aseguró que algunos de los desafíos que genera la inteligencia artificial no pueden ser abordados desde cada país e invitó a avanzar en una mayor cooperación regional.

Al mismo tiempo, -detalló Presidencia de Uruguay- destacó que Latinoamérica "no necesita reproducir exactamente los modelos tecnológicos de otras regiones, sino construir su propio camino: uno en el que la innovación fortalezca la democracia, aumente la productividad y genere inclusión y autonomía". EFE

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