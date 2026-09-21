El déficit interanual de la balanza comercial colombiana repunta un 65 % en julio

Guardar

Bogotá, 21 sep (EFE).- Colombia registró en julio un déficit en su balanza comercial de 2.797,8 millones de dólares, lo que supone un incremento del 65 % con respecto al del mismo mes del año anterior, informó este lunes el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

Estas cifras se explican en parte por el aumento del 22,9 % de las importaciones, que alcanzaron los 7.968 millones de dólares en julio, frente a los 6.484 millones del mismo mes del ejercicio previo.

PUBLICIDAD

Las manufacturas continuaron concentrando la mayor parte de las compras en el exterior, con un total de 5.774,7 millones de dólares y una participación del 72,5 % del total.

Por su parte, las importaciones de petróleo y derivados supusieron 1.072,2 millones de dólares, un 77,3 % más que en julio del año anterior.

Por países, China fue el principal origen de las importaciones colombianas en julio, con una participación del 30,3 %. Las compras procedentes de ese país crecieron un 32,6 % en la comparativa interanual y alcanzaron los 2.417,2 millones de dólares.

PUBLICIDAD

Las compras de vehículos particulares, que pasaron de 33,7 millones de dólares en julio de 2025 a 287,7 millones en el mismo mes de 2026, dispararon esta categoría. También aumentaron las adquisiciones de palas mecánicas excavadoras y cargadoras autopropulsadas, así como de motocicletas y velocípedos.

A China le siguen Estados Unidos con un 22,4 % del total, México (4,9 %), Brasil (4,8 %), Alemania (2,9 %), India (2,4 %) y Corea (2,0 %). EFE