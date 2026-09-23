Burnham dice que Reino Unido se mantendrá "firme" ante "amenazas" sobre las Malvinas

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Naciones Unidas, 22 sep (EFE).- El primer ministro de Reino Unido, Andy Burnham, afirmó este martes ante la Asamblea General de la ONU que su país se mantendrá "firme ante cualquier amenaza o desafío" al Estado de derecho, incluidos "aquellos que afecten a territorios británicos como las islas Malvinas".

"Nos mantendremos firmes frente a cualquier amenaza y desafío al Estado de derecho, no solo de Rusia, sino también de otros, incluyendo cuando amenacen los derechos de los territorios británicos a seguir siendo británicos, como las islas Malvinas", afirmó Burnham durante su discurso ante la Asamblea General.

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Los comentarios se producen en un momento de renovada tensión entre Argentina y Reino Unido por la soberanía de las islas, administradas por Londres desde 1833 y reclamadas por Buenos Aires.

El Gobierno de Javier Milei ha endurecido en las últimas semanas las medidas contra empresas que operan en el archipiélago sin autorización argentina y ha enviado al Congreso un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.

El proyecto refuerza las sanciones por la explotación no autorizada de recursos naturales en las Malvinas y eleva las penas por actividades relacionadas con la exploración y extracción de hidrocarburos.

La iniciativa también contempla penas de prisión de hasta 15 años para determinadas campañas de desinformación financiadas o dirigidas desde el extranjero. EFE

(foto) (vídeo)