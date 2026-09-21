Comparecen en Miami 18 acusados por el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moise

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Miami (EE.UU.), 21 sep (EFE).- Dieciocho personas acusadas de participar en el complot para asesinar al presidente haitiano Jovenel Moise en 2021 comparecieron este lunes en una corte de Miami, tras ser extraditadas el fin de semana desde Haití, donde permanecían arrestadas.

Los imputados forman parte del grupo de 30 personas procesadas por el magnicidio de Moise, cometido por un comando de mercenarios, 17 de ellos colombianos, el 7 de julio de 2021 en su residencia privada del sector capitalino de Pétion-Ville, en las afueras de Puerto Príncipe.

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La mayoría de los procesados que comparecieron este lunes ante el tribunal fueron descritos como mercenarios colombianos, según medios estadounidenses. Durante la audiencia, la jueza Lisette Reid asignó abogados de oficio y fijó las próximas comparecencias del caso.

Entre ellos también figura un exfuncionario del Gobierno haitiano.

Los imputados se enfrentan a cargos federales que incluyen conspiración para cometer un asesinato o secuestro fuera de Estados Unidos y prestación de apoyo material con resultado de muerte, delitos que conllevan penas de hasta cadena perpetua.

Todos ellos fueron extraditados el domingo a Miami, según el fiscal federal del distrito sur de Florida, Jason Reding Quiñones.

No es la primera vez que sospechosos de participar en la muerte de Moise son juzgados en Miami. Otros cinco implicados fueron condenados a cadena perpetua entre 2023 y 2024 por su participación en el magnicidio, mientras que un sexto recibió una pena de nueve años de prisión tras entender el juez que no tenía conocimiento del plan.

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Además, el pasado marzo comenzó el juicio contra otros cuatro acusados.

Documentos judiciales revelan que, entre febrero y julio de 2021, el sur de Florida "sirvió como lugar central para planificar y financiar el complot para derrocar al presidente Moise y reemplazarlo con alguien que sirviera a los objetivos políticos e intereses financieros de los conspiradores".

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Según investigadores citados este lunes por la cadena Fox, los conspiradores utilizaron fondos de ayuda federales a pequeñas empresas por la pandemia de la covid-19 para financiar el asesinato.

Más de cincuenta personas han sido acusadas en Haití en relación con el magnicidio, incluida la viuda de Moise y los 17 exmilitares colombianos, aunque el proceso se encuentra en un punto muerto por la inseguridad extrema en el país.

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Según la acusación, el objetivo de los conspiradores era que Christian Sanon reemplazase a Moise como presidente de Haití. Una vez en el poder, adjudicaría contratos a una empresa en Doral vinculada a varios de los acusados.

El plan se vendió inicialmente a los militares colombianos como una operación de arresto legal respaldada por agencias de Estados Unidos, puesto que algunos de los que ya fueron condenados tienen pasado como informantes del FBI y de la Administración para el Control de Drogas (DEA).

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La muerte de Moise dejó un vacío de poder en Haití que permitió que las bandas tomasen el control del país, lo que desencadenó una crisis humanitaria y de inseguridad, que empujó a muchos haitianos a abandonar su país rumbo a Estados Unidos.EFE

(foto)