Albares se verá con su homólogo marroquí en Nueva York para abordar la situación en Ceuta

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Nueva York, 21 sep (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, se reunirá esta semana en Nueva York con su homólogo marroquí, Naser Burita, para abordar la situación que vive Ceuta, y ambos ya han hablado sobre los mensajes en redes sociales para una nueva entrada masiva el día 23 y Marruecos tomará las medidas que lo eviten.

Albares anunció esa reunión con Burita, que suele ser habitual con ocasión de la Semana de Alto Nivel de Naciones Unidas, en declaraciones a los periodistas con motivo de la recepción que ofreció por ese inicio del periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU.

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El jefe de la diplomacia española explicó que habla prácticamente a diario con el ministro de Exteriores marroquí y que los dos han acordado verse esta semana para conversar, entre otros asuntos, del retorno de los migrantes irregulares que permanecen en la ciudad autónoma de Ceuta tras la entrada masiva del pasado 30 de julio. EFE

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