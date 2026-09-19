Agencias

El ministro del Interior de Pakistán viaja este domingo a Teherán

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El ministro del Interior de Pakistán, Mohsin Naqvi, viajará este domingo a Teherán para abordar cuestiones bilaterales y de carácter regional con las autoridades iraníes.

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, ha confirmado en declaraciones recogidas por la cadena de televisión IRIB que la visita de Naqvi se centrará en las relaciones entre los dos países, mientras que "no hay previsto intercambiar ningún mensaje concreto sobre la mediación" de Islamabad para el fin del conflicto con Estados Unidos.

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Este mismo sábado, el ministro paquistaní ha mantenido una conversación con el jefe de la diplomacia iraní, Abbas Araqchi, si bien no han trascendido detalles ni anuncios sobre los temas comentados.

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