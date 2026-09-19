Turquía respalda a Arabia Saudí ante los "graves ataques" hutíes y apela al acuerdo de La Meca con Pakistán

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El ministro de Exteriores turco, Hakan Fidan, ha manifestado este sábado su solidaridad con Arabia Saudí tras los ataques perpetrados durante la jornada por los rebeldes hutíes contra su territorio, y se ha mostrado abierto a "satisfacer (las) necesidades militares" de Riad, en el marco del acuerdo de Defensa de La Meca alcanzado por estos dos países, además de Pakistán, el pasado agosto.

Durante una entrevista concedida a la cadena turca NTV, Fidan ha denunciado unos "ataques muy graves contra la integridad territorial y la soberanía de Arabia Saudí" y ha condenado en particular aquellos perpetrados contra infraestructura energética, después de que los hutíes hayan reivindicado un bombardeo contra instalaciones de Saudi Aramco --la mayor petrolera del mundo y propiedad del Gobierno-- en Yanbu.

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El jefe de la diplomacia turca ha señalado que está "monitoreando de cerca" la situación en el país árabe y ha asegurado que en Ankara son "fieles a su palabra", al aludir al acuerdo de La Meca con Islamabad.

Preguntado por una eventual participación de Turquía y Pakistán en acciones militares contra los hutíes, el ministro ha considerado que pueden surjir "necesidades militares en ciertos asuntos técnicos". "No tendremos ninguna dificultad para satisfacerlas", ha manifestado.

Fidan ha reclamado que Arabia Saudí no sea "arrastrada al conflicto actual entre Irán y Estados Unidos", lamentado que las conversaciones entre estos dos países llevan meses en punto muerto, lo cual, sumado al repunte del conflicto en Yemen, "la situación se está volviendo cada vez más complicada".

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El ministro ha defendido que existen "muchos intentos" para poner fin a las hostilidades, pero que estos "deben ser aceptados" por todas las partes involucradas. "Esperamos que las negociaciones entre Estados Unidos e Irán lleguen a una conclusión. Si La crisis se ha tolerado hasta cierto punto, pero sus repercusiones económicas ahora superan el nivel tolerable", ha advertido.