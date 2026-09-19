AMP. Mérida remonta a Tabilo y Jódar arrolla a Garín para encauzar la eliminatoria de España en Chile

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Las victorias de Daniel Mérida por 5-7, 6-3 y 6-3 frente a Alejandro Tabilo y de Rafael Jódar por 6-0 y 6-2 ante Cristian Garín han encauzado para España su eliminatoria (0-2) contra Chile en la segunda ronda de clasificación hacia la Final 8 de la Copa Davis, que se está disputando en la Court Central Anita Lizana del Estadio Nacional de Santiago.

Mérida y Tabilo empezaron intensos este primer partido sobre tierra batida, neutralizándose sendas bolas de 'break' en el quinto y sexto juegos, pero de forma dispar; mientras el español optó por enviar a la 'T' su segundo saque y ejecutar una derecha profunda, el jugador local salvó esa situación en contra gracias a una efectiva volea en la red.

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Como un 'déjà vu', en el octavo y noveno juegos volvieron a espantar pelotas de rotura rivales, dos por cabeza, pero en el undécimo Tabilo ya no malgastó un 15-40; consolidar a continuación ese quiebre también le valió para adjudicarse el primer set en 55 minutos e iniciar el segundo con ímpetu, como dejó claro teniendo dos tempraneras pelotas de 'break'.

No obstante, Mérida esquivó ambas balas y se puso las pilas de tal manera que solventó sus servicios posteriores con serenidad e incluso en el octavo juego sacó tajada de un 15-40 a favor; bordó la rotura, que de inmediato consolidó y empató el marcador global del reñido encuentro.

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De cara al tercer parcial, el madrileño confirmó sus sensaciones a tope y avisó pronto de lo que estaba por llegar; no cristalizó ninguna de sus dos bolas de 'break' en el primer juego, pero sí lo hizo tras un 0-40 en el tercero y a partir de ahí forjó una renta (3-1) que no soltó hasta sellar la victoria, tras dos horas y cuarto, con un nuevo quiebre.

Por su parte, Jódar compitió de lujo y le endosó un 'rosco' a Garín en un set inicial sin historia, para en la segunda manga responder a la mejoría del chileno en los primeros compases. Sin embargo, poco duró ese arreón del nº 133 en el Ranking ATP, pues el también madrileño aprovechó su única bola de 'break' en el cuarto juego y se alejó en el marcador.

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No en vano, y bajo amenaza de lluvia en unas instalaciones al aire libre, Jódar volvió a quebrar el servicio rival en el sexto juego y sacó para cerrar su triunfo. Entonces le llegaron los nervios y un golpe de Garín que pasó a placer al campo contrario tras haber tocado en la red.

Gracias a esa dinámica, el anfitrión parecía envalentonarse y rompió el servicio del jugador madrileño, pero fue algo momentáneo porque de nuevo al resto Jódar estuvo espléndido y se granjeó hasta tres bolas de partido; pese a no tener apoyo del público, se apuntó la segunda de esas oportunidades y abrochó la victoria después de hora y poco en la cancha.

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