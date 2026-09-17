Trump ordena excluir productos canadienses de las contrataciones del Gobierno estadounidense

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado este miércoles un memorando presidencial a fin de excluir productos canadiense de las contrataciones del Gobierno federal, dando seguimiento a la amenaza que lanzó la pasada semana, en plena escalada arancelaria con Ottawa.

"Hoy (miércoles), el presidente Donald Trump ha firmado un memorando presidencial para identificar y tomar medidas a fin de excluir productos de origen canadiense de las contrataciones del gobierno civil federal, en respuesta a las medidas de Canadá que han negado a las empresas estadounidenses el acceso a los mercados de contratación federales y provinciales de dicho país", reza la nota aclaratoria publicada por la Casa Blanca.

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En el propio memorando, Trump ordena al Director de la Oficina de Gestión y Presupuesto, Russell Vought, y al Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), Jamieson Greer, "identificar y adoptar todas las medidas permitidas por la legislación aplicable respecto a los artículos de origen canadiense en el sistema federal de contratación pública civil que puedan, cuando esté justificado, ser excluidos o declarados no disponibles para su adquisición".

Asimismo, ha instado a Vought a "informar a los departamentos y organismos ejecutivos pertinentes (...) sobre las alternativas nacionales" a las importaciones de Canadá, así como a comunicarle los avances a este respecto mientras Greer "continúa supervisando el trato que Canadá dispensa a los artículos de origen estadounidense".

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El inquilino de la Casa Blanca justifica la medida en el mismo documento alegando la imposición "injustificada" por parte de Ottawa de "nuevas barreras a las empresas estadounidenses que buscan acceder al mercado de contratación pública del Gobierno canadiense", poniendo como ejemplo "su política de "Compra canadiense" ('Buy Canadian').

Además, Trump también acusa limitaciones al acceso de empresas estadounidenses a la contratación pública en algunas provincias canadienses, todo ello mientras, subraya, "las empresas canadienses siguen disfrutando de un acceso preferente al sistema de contratación pública del Gobierno de Estados Unidos".

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El líder republicano ya había lanzado esta amenaza el martes de la semana pasada, tras el anuncio por parte de Canadá de la imposición de aranceles de entre el 15% y el 50% a productos derivados del acero y el aluminio, así como a artículos básicos como lácteos, pescado o marisco, todo ello en respuesta a los gravámenes establecidos previamente por Washington tras el fracaso de las conversaciones bilaterales entre ambos países.