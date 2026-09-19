(Crónica) El Brighton firma la primera derrota del Arsenal en este curso liguero

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El Arsenal FC ha caído por 3-0 en su visita al Brighton & Hove Albion durante la jornada 5 en la Premier League inglesa, mientras que el Aston Villa ha derrotado por 2-3 al Tottenham Hotspur, el Everton FC ha ganado por 1-0 al Ipswich Town, el Newcastle United ha batido por 2-1 al Hull City y el Coventry City ha vencido por 0-1 al Nottingham Forest.

La sorpresa de este sábado ocurrió en el American Express Stadium, ya que los 'gunners' encajaron su primera derrota de esta campaña liguera 2026-27. Pascal Gross abrió el marcador a la media hora, con un tiro de diestra desde fuera del área y que entró tras tocar palo en una esquina inferior de la portería defendida por el guardameta español David Raya.

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Charalampos Kostoulas marcó el 2-0 poco antes del descanso, a raíz de un contragolpe local tras un contragolpe visitante, gracias a un disparo también de diestra y que se asemejó al del primer gol, pero enviado al poste contrario. Y en el 57' selló Chema Andrés el 3-0 de cabeza en un córner, poniendo al Brighton con 10 puntos; el Arsenal aún tiene 12.