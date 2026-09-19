La expresidenta de Chile Michelle Bachelet retira su candidatura a la Secretaría General de la ONU

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La expresidenta de Chile Michelle Bachelet ha anunciado este sábado que retira su candidatura para convertirse en la próxima secretaria general de Naciones Unidas, en sustitución del portugués António Guterres, cuyo mandato expira a finales de 2026.

"Algunos creerán que no eran los tiempos para una candidatura como la que quise representar, cuando los vientos soplan fuertes contra principios con el multilateralismo, contra el Derecho Internacional permanentemente transgredido. La existencia del cambio climático de algunos niegan, pese a la evidencia científica, y la democracia y los derechos humanos que se encuentran en peligro", ha manifestado en un vídeo difundido en sus redes sociales.

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La exdirigente socialista ha decidido no continuar con su candidatura y ha asegurado que no se arrepiente de haberse propuesto lo que ha descrito como un "gran desafío".

"Estoy convencida de que era el momento de levantar la voz por estos principios que han sido orgullosa bandera de mi postulación", ha agregado, celebrando que, pese a que ya no podrá reemplazar a Guterres, "contribuimos a instalar en el debate global que la próxima secretaria general debe ser una mujer de América Latina".

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Asimismo, ha defendido que sea "una persona verdaderamente independiente y leal a los principios de la Carta" de Naciones Unidas, que la "enarbole con rigor, frente a los estados, sin importar su tamaño o su poder".

Bachelet ha agradecido el apoyo "generoso" por parte de los presidentes de Brasil y México, Luiz Inácio Lula da Silva y Claudia Sheinbaum respectivamente, así como a los chilenos que le "su estima y apoyo".

El anucio llega apenas un día después de conocer los resultados del tercer sondeo informal dentro del Consejo de Seguridad, en el que obtuvo un solo voto favorable frente a once desfavorables y tres "sin opinión".