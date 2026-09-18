Las tensiones geopolíticas y el eclipse de agosto elevan un 8,8% el gasto turístico extranjero en España

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El gasto turístico extranjero en España creció un 8,8% interanual entre mayo y agosto de 2026, tasa 2,6 puntos superior a la de los cuatro meses anteriores, según el informe 'Análisis de flujos turísticos. Segundo cuatrimestre de 2026' de BBVA Research.

La aceleración del turismo internacional permitió que el gasto turístico total en España aumentara un 5,7% interanual en el segundo cuatrimestre, seis décimas más que entre enero y abril. El crecimiento se explicó por completo por el mayor dinamismo de los visitantes extranjeros, mientras que el gasto de los viajeros nacionales continuó moderándose.

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BBVA Research vincula parte de la evolución del turismo extranjero al contexto de tensiones geopolíticas y destaca además el impacto del eclipse solar total del pasado 12 de agosto sobre los flujos turísticos internacionales.

Durante la semana del 10 al 16 de agosto, el gasto de los viajeros extranjeros aumentó un 13,8% interanual en el conjunto de España, tres puntos más que en las dos semanas anteriores.

El efecto fue especialmente acusado en las zonas donde el eclipse alcanzó una visibilidad completa. En las provincias con una cobertura del 100%, las compras presenciales realizadas con tarjetas de entidades extranjeras crecieron un 25,7% interanual, 13,6 puntos más que la semana anterior.

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Los mayores incrementos se registraron en Soria, con un 220,1% interanual; La Rioja, con un 106,2%; Asturias, con un 88,7%; Segovia, con un 83,1%; Teruel, con un 79%; León, con un 78,3%, y Zaragoza, con un 77,6%.

Por comunidades autónomas, Extremadura, Navarra, Asturias y Aragón registraron los mayores avances del gasto turístico total. No obstante, Cataluña, Baleares y Canarias fueron las regiones que más contribuyeron a la aceleración respecto al primer cuatrimestre, compensando el menor dinamismo observado en Madrid.

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El gasto de los visitantes extranjeros aumentó en todas las comunidades autónomas. Asturias, Cantabria, Galicia y Aragón mostraron los mayores avances, mientras que Cataluña, Baleares, Canarias y la Comunidad Valenciana fueron las principales responsables de la aceleración del conjunto nacional. Madrid, por su parte, registró cierta moderación.

El análisis de BBVA Research apunta además a que el incremento del número de viajeros extranjeros contribuyó positivamente al crecimiento del gasto y compensó el menor gasto medio por visitante.

TURISMO NACIONAL

El gasto turístico de los españoles dentro de España creció un 2,5% interanual entre mayo y agosto, nueve décimas menos que en el cuatrimestre anterior.

El gasto aumentó en todas las comunidades autónomas salvo Baleares. Extremadura, Navarra y Castilla-La Mancha encabezaron el crecimiento por destinos.

BBVA Research apunta al aumento de los precios y a una mayor saturación como posibles factores detrás de la moderación del turismo nacional y de algunas provincias tradicionalmente turísticas, como Málaga. El crecimiento se apoyó en un mayor número de viajeros, mientras que la evolución del gasto medio tuvo una contribución negativa en la mayoría de las comunidades.

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IMPACTO DE LOS INCENDIOS

El análisis también recoge el impacto de los incendios registrados a finales de julio en las provincias de Ávila, Madrid y Toledo.

En Ávila, las compras presenciales realizadas por clientes de BBVA cayeron un 24,3% interanual durante la semana del 23 al 29 de julio. En Madrid no se aprecia un impacto significativo, mientras que en Toledo el efecto fue más limitado.

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MÁS GASTO DE LOS ESPAÑOLES EN EL EXTRANJERO

Por otra parte, el gasto realizado en el extranjero por clientes de BBVA residentes en España aumentó un 3,1% interanual en el segundo cuatrimestre, 2,9 puntos porcentuales más que entre enero y abril.

Este incremento pone fin a la desaceleración registrada en los periodos anteriores y sitúa el crecimiento del gasto de los españoles en el extranjero por encima del registrado por los viajeros nacionales dentro de España, que fue del 2,5%.

Los datos del informe proceden del gasto efectuado con tarjetas de clientes de BBVA y de las operaciones realizadas con tarjetas extranjeras en terminales de punto de venta (TPV) de la entidad.

Según BBVA Research, esta metodología permite analizar prácticamente en tiempo real la evolución del gasto turístico y estudiar el impacto de acontecimientos concretos sobre los flujos de visitantes.