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Redondo agradece la "solidaridad" de C-LM por "acoger a 13 niños y una niña" de Ceuta que "lo están necesitando"

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La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha destacado y agradecido la "solidaridad" del Gobierno de Castilla-La Mancha por acoger a "13 niños y una niña" procedentes de Ceuta "que lo están necesitando".

Redondo ha realizado estas declaraciones durante su intervención en el V Foro Iberoamericano de Género, en referencia a los menores que estaba previsto que llegasen este pasado jueves a Castilla-La Mancha, de crisis migratorias previas a la de este mes de julio.

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Desde este foro, y poco después de que interviniese la consejera de Igualdad castellanomanchega, Sara Simón, la ministra ha asegurado que la migración es en la actualidad "una de las grandes cuestiones que están sobre el tapete político" y ha señalado que en Ceuta "hay una crisis humanitaria importante, a la que hay que dar respuesta".

"La respuesta tiene que ser desde la solidaridad, desde los derechos humanos, también desde la perspectiva de género. Y quiero reconocer a Castilla-La Mancha que ha decidido dar un paso hacia adelante para recoger a 13 niños y a una niña de Ceuta que lo están necesitando".

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"Necesitamos esa solidaridad, esos territorios solidarios y esos feminismos solidarios. Así que muchísimas gracias, Sara -- ha dicho en alusión a la titular regional de Igualdad-- porque ese no es solo un gesto. Es un camino, es un camino que habéis abierto. Mientras otros cierran puertas, vosotros las abrís", ha concluido la ministra, cuyas palabras han arrancado la ovación de las numerosas personas que en ese momento asistían a su intervención.

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