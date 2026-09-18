Gloria Camila se planta ante las preguntas sobre su sobrina Rocío: "Es una cosa privada que tiene sus límites"

18/09/2026 Gloria Camila en los Premios Escaparate este jueves en Sevilla EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

Guardar

La polémica rodea nuevamente a Gloria Camila después de que Tamara García, hermana de Michu -fallecida en julio de 2025- haya reabierto su guerra mediática contra la hija de Rocío Jurado acusándola de haber abandonado a su sobrina Rocío (9), cuya tutela asumió tras la muerte de la gaditana ante la imposibilidad de su hermano José Fernando de hacerse cargo de su hija debido a su régimen de internamiento en un hospital psiquiátrico de Madrid.

Según Tamara, este verano Gloria habría llevado a la pequeña a Arcos de la Frontera a pasar las vacaciones con ella y su abuela, Inma Gamaza, y a principios de septiembre les habría comunicado que abandonaba el acuerdo que alcanzaron hace un año para que la menor viviese con ella en la capital: "Ha abandonado a la familia que tenemos en común, la ha dejado en la calle. Se ha desentendido de un día para otro" y las habría avisado cuando ya ha empezado el curso escolar, dejando a la niña sin colegio.

PUBLICIDAD

Una grave acusación que la influencer habría puesto en manos de sus abogados, y que José Ortega Cano ha negado sorprendido ante las cámaras de Europa Press, asegurando que "la situación está perfectamente y la niña va a estar con nosotros".

Mientras Tamara ha dado un paso atrás y por el momento guarda silencio -se especula que por miedo a la demanda de los Ortega- Gloria continúa con su vida con total normalidad y este jueves ha asistido a la fiesta del 20º aniversario de los premios de la revista Escaparate y como no podía ser de otra manera se ha enfrentado a las preguntas de la prensa sobre qué hay de cierto en que habría renunciado a la tutela de la pequeña.

PUBLICIDAD

"Yo ya sabéis que no hablo del caso de este tema, así que me vais a perdonar, pero no voy a contestar a ninguna pregunta de este tipo. Si ya lo ha dicho mi padre, tienes la respuesta. Así que no voy a decir nada, lo siento y por favor no insistáis. Igual que yo no sé lo que ocurre en la casa del resto, yo creo que es una cosa privada y que tiene sus límites y hay que respetarlos, ¿vale? Gracias" ha sentenciado tajante, confirmando así que tal y como ha revelado el torero su sobrina continuará viviendo con ellos en Madrid a pesar de lo que sostiene la hermana de Michu.