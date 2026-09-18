La UA muestra "profunda preocupación" por "amenazas" a navegación en el mar Rojo tras la ofensiva de los hutíes

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La Unión Africana (UA) ha expresado su "profunda preocupación" por la ofensiva lanzada el 3 de septiembre por los hutíes en el oeste de Yemen y ha condenado los ataques de los rebeldes contra Arabia Saudí y "las amenazas al transporte marítimo comercial en el mar Rojo", después de que el grupo se hiciera con el control de los alrededores del estratégico estrecho de Bab el Mandeb.

La Comisión de la UA ha mostrado su "especial preocupación" por "las informaciones sobre intentos de ataque dirigidos contra La Meca y otras ciudades santas de Arabia Saudí" y ha subrayado que "los lugares sagrados, así como los civiles y peregrinos que los visitan, deben estar plenamente protegidos y no deben, bajo ninguna circunstancia, convertirse en objetivos de acciones militares".

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Así, ha respaldado "con firmeza" el principio de libertad de navegación en el mar Rojo y ha reseñado que "cualquier acción destinada a obstaculizar o amenazar la navegación a lo largo de esta ruta marítima estratégica supone un grave riesgo no solo para los Estados ribereños, sino también para el comercio internacional, las cadenas de suministro mundiales, la seguridad energética y las economías africanas".

El organismo ha destacado por ello que "la seguridad del mar Rojo y del estrecho de Bab el Mandeb constituye también un interés estratégico fundamental para África, en particular para los Estados del Cuerno de África y los Estados ribereños del mar Rojo".

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En esta línea, ha alertado del riesgo de "una mayor regionalización de los enfrentamientos en curso en Oriente Próximo, cuyas consecuencias en materia de seguridad, así como las repercusiones humanitarias y económicas, afectarían directamente al continente africano", según un comunicado.

Por ello, ha hecho un llamamiento "al cese inmediato de los ataques contra civiles, infraestructuras civiles y económicas y el transporte marítimo comercial, al respeto de la libertad de navegación y a una urgente desescalada", así como a "priorizar el diálogo y las vías políticas para evitar una mayor expansión de las hostilidades y preservar la paz, la seguridad y la estabilidad en toda la región del mar Rojo".

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Los hutíes lanzaron una ofensiva en zonas de las provincias de Taiz y Hodeida y desde entonces han logrado importantes avances territoriales, incluida la toma de la ciudad de Moca y los alrededores del estrecho de Bab el Mandeb, en un duro varapalo para las autoridades reconocidas internacionalmente, respaldadas por Arabia Saudí.

Estos avances incrementan las capacidades de los rebeldes de afectar el tráfico marítimo en Bab el Mandeb --algo que ya han prometido que no harán--, cuya importancia ha aumentado a raíz de las afectaciones al tránsito en el estrecho de Ormuz tras la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.

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La situación amenaza con provocar el colapso total de la tregua alcanzada en 2022, después de años de guerra y en medio de los intentos mediados por Naciones Unidas para lograr un acuerdo de paz que ponga fin al conflicto abierto en 2014, que ha sumido al país en una de las crisis internacionales más graves a nivel internacional.