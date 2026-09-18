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Infoca vuelve a movilizar medios a la zona de las Pantallas en Algeciras por un nuevo incendio

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El Plan Infoca ha movilizado tres medios aéreos y una veintena de efectivos por tierra para atajar un nuevo incendio en la zona de las Pantallas, en el término municipal de Algeciras (Cádiz), el lugar donde este jueves se declaraba un fuego y era dado por extinguido en la mañana de este viernes.

En un mensaje en la red social X, recogido por Europa Press, el Infoca ha detallado que trabajan en la zona tres grupos de bomberos forestales, dos técnicos de operaciones y un agente medioambiental, además de dos helicópteros semipesados, uno de ellos del Ministerio de Transición Ecológica, y un avión de mando.

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El Ayuntamiento de Algeciras ha comunicado también la aparición de un nuevo incendio en la zona sur, en concreto, en el espacio natural entre la urbanización La Aldea y Las Pantallas, asegurando que el foco "es distinto" al del incendio que se produjo ayer en esa misma zona.

En estos momentos se están incorporando al operativo efectivos de Infoca y del Parque de Bomberos de Algeciras perteneciente al Consorcio Provincial.

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