Google extiende los Cuadernos de Gemini para facilitar contenido organizado a estudiantes, profesores y organizaciones

18/09/2026 Función de Cuadernos en Google Gemini para estudiantes. POLITICA GOOGLE

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Google ha ampliado el alcance de los 'Cuadernos' de Gemini a estudiantes, profesores y organizaciones, permitiendo reunir conversaciones y documentos sobre un mismo tema en un espacio organizado, para personalizar el aprendizaje, preparar materiales o sintetizar información.

La tecnológica incorporó en abril una nueva función llamada 'Cuadernos' dentro de la aplicación de Gemini que, sincronizada con Gemini Notebook (antes NotebookLM), ofrece un espacio dedicado a organizar los chats y archivos a los usuarios individuales, de cara a desbloquear flujos de trabajo más eficientes.

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Esta herramienta se lanzó para los usuarios suscritos a Google AI Ultra, Pro y Plus en la web. Ahora, Google ha extendido esta función de Cuadernos en Gemini para estudiantes de todas las edades, educadores y profesionales, de cara a facilitar el estudio y trabajo manteniendo las conversaciones y documentos sobre un tema concreto organizados en un mismo espacio.

Así lo ha compartido en un comunicado en su blog, donde ha explicado que, para los estudiantes, esta herramienta les permite impulsar sus estudios subiendo todos sus materiales de una asignatura específica en un mismo cuaderno y, al estar sincronizado con Gemini, convertir al asistente en un compañero de estudio personalizado.

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Es decir, las conversaciones con el 'chatbot' estarán adaptadas al contenido del curso y los usuarios podrán solicitar generar cuestionarios para practicar o que el asistente simplifique temas complejos para facilitar su comprensión.

Igualmente, se trata de un servicio que también beneficia a educadores y profesionales. En el primer caso, Google ha señalado que se pueden utilizar los Cuadernos en Gemini para subir estándares curriculares, rúbricas de evaluación y plantillas de lecciones para ayudar a los profesores a "generar rápidamente cursos alineados", con materiales de aprendizaje diferenciados y comentarios específicos para cada alumno.

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Por su parte, los profesionales en otras materias también pueden utilizar los cuadernos para subir información de productos, detalles de proyectos, informes o notas estratégicas para, con Gemini, sintetizar ideas clave.

Con todo, esta nueva función de cuadernos en Gemini ya está disponible para todos los clientes de Google Workspace y todos los usuarios que pertenecen a un grupo o unidad organizativa con Gemini Notebook y Gemini activados.