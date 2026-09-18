El XI Día de las Escritoras rendirá homenaje en octubre al Lyceum Club Femenino y reivindicará la amistad entre mujeres

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La Biblioteca Nacional de España (BNE), la Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias (FEDEPE) y Clásicas y Modernas (Asociación para la igualdad de mujeres y hombres en la Cultura) celebrarán, el próximo 19 de octubre, la XI edición del Día de las Escritoras, que rendirá homenaje al Lyceum Club Femenino y reivindicará la amistad entre mujeres como espacio de libertad.

Con esta iniciativa se busca reivindicar la contribución de las mujeres a la literatura y recupera la memoria de autoras cuya obra ha permanecido durante demasiado tiempo relegada a un segundo plano, como enfatizan sus impulsores.

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En esta ocasión, la comisaria será la editora, filóloga y responsable de la editorial Renacimiento Christina Linares y la celebración estará dedicada al Lyceum Club Femenino, con motivo del centenario de su fundación, una institución pionera en la defensa de la participación intelectual, cultural y social de las mujeres en España, y sumándose a la programación que para esta conmemoración ha elaborado el Ministerio de Cultura.

Bajo el lema 'Las amigas como forma de libertad', la undécima edición pondrá el foco en las redes de apoyo, complicidad y creación compartida que hicieron posible el desarrollo de muchas escritoras e intelectuales y que continúan siendo fundamentales para el avance de la igualdad.

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El acto central tendrá lugar en la Biblioteca Nacional de España, donde, como es tradición, personalidades del ámbito de la cultura, la literatura, las instituciones y la sociedad civil darán voz a una selección de textos de autoras vinculadas al espíritu del Lyceum Club Femenino, en una lectura pública concebida como homenaje a su legado intelectual y humano.

La selección de textos permitirá recorrer las ideas, inquietudes y aspiraciones de una generación de mujeres que encontró en la amistad y en la creación colectiva una herramienta de emancipación y transformación social.

Paralelamente al acto institucional volverán a desarrollarse actividades complementarias, entre ellas la tradicional Editatona organizada junto a Wikimedia España, destinada a mejorar la presencia de escritoras en Wikipedia. El Día de las Escritoras está abierto, además, para ser replicado, como es habitual, edición tras edición, por bibliotecas, instituciones culturales, centros educativos y entidades tanto de toda España como internacionales, amplificando así el alcance de esta iniciativa.

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Desde su creación, el Día de las Escritoras propone en cada edición un tema específico que invita a redescubrir a escritoras de distintas épocas y a reflexionar sobre cuestiones que siguen siendo plenamente actuales.

Impulsada conjuntamente por la Biblioteca Nacional de España, FEDEPE y Clásicas y Modernas, la conmemoración cuenta además con la colaboración del Instituto de las Mujeres, Wikimedia España, la Fundación Amigos de la Biblioteca Nacional de España, la Asociación Colegial de Escritoras y Escritores de España (ACE) y el Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO).

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