Indonesia estudia nuevas sanciones contra empresas involucradas en incendios forestales

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Bangkok, 17 sep (EFE).- El presidente de Indonesia, el exmilitar Prabowo Subianto, planteó este jueves aumentar las sanciones contra las empresas que se pruebe estén involucradas en los incendios forestales que arrasan el país desde hace semanas.

El mandatario pidió al Gobierno "una investigación a fondo para detallar las sanciones legales", según un comunicado emitido hoy por la Presidencia indonesia y recogido por la prensa local, en el que demanda un "endurecimiento de la ley" y calificar la quema injustificada de biomasa "como terrorismo ecológico".

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Prabowo ordena a las autoridades regionales que "revoquen de inmediato" las regulaciones locales que permiten la quema de bosques y terrenos en general, una práctica utilizada para el cultivo del aceite de palma, entre otros, con Indonesia y Malasia liderando las exportaciones mundiales.

Este comunicado llega dos días después de que el Ministerio de Medio Ambiente anunciase sanciones legales contra aquellos involucrados en los incendios forestales, según una ley activa desde hace cinco años, indicó el medio público Antara.

Los incendios forestales son un problema recurrente en Indonesia, que enfrenta desde hace semanas una incontrolable ola de fuegos, muchos de ellos vinculados a la industria del aceite de palma y agravados por la falta de lluvias a causa del fenómeno El Niño.

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Uno de los principales factores que agravan la situación es la quema de las turberas para destinar el terreno a cultivos, que disparan las emisiones de gases de efecto invernadero y son muy complicadas de extinguir, pues las brasas en el subsuelo pueden persistir durante meses, según advierte la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Además, Greenpeace argumenta que "las fuerzas del orden suelen ser laxas" con las grandes compañías. Algunas de ellas "nunca han sido sancionadas" a pesar de haber "quemado repetidamente desde 2015", otras nunca "han pagado multas a pesar de contar con sentencias judiciales firmes".

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Esta temporada de incendios recuerda a la registrada en 2019, cuando miles de hectáreas en Sumatra y Borneo fueron pasto de las llamas, lo que causó tensiones entre Indonesia y los Gobiernos de Singapur y Malasia, donde se reportaron miles de casos de infección respiratoria por la llegada de nubes de humo tóxicas.

Singapur y Malasia también registran ahora altos índices de polución aérea vinculados a los incendios forestales del país vecino. EFE

(foto) (vídeo)